Detenen el pilot del globus turc on van morir dues catalanes

El pilot que portava el globus aerostàtic on aquest dimarts van morir dues veïnes de Lloret de Mar ha estat finalment detingut segons informa aquesta tarda el diari turc ‘TRT Haber’. Les dues catalanes que van perdre la vida tenien 62 i 64 anys i estaven fent una ruta per Turquia amb un grup de Lloret. Els globus de Capadòcia són un dels principals atractius de Turquia i va ser una de les parades que va fer aquest grup. Tràgicament aquestes dues dones van morir mentre que unes altres tres dones del grup van patir ferides. L’accident es va produir quan el globus aterrava i a banda de les dues víctimes hi va haver tres ferits més, tot dones del mateix grup de catalanes. De fet, al globus hi viatjaven fins a 30 persones.

Segons el diari turc ja citat el pilot, M. M. A. K., va ser detingut dimarts, justament després de l’accident, i el van traslladar a una comissaria de la policia. Allà va ser posat a disposició judicial i el jutge va decidir l’arrest del pilot. No se sap els càrrecs pels quals està acusat o què va causar exactament l’accident. De fet, el Govern se’n va assabentar pels mitjans de comunicació i la portaveu Patricia Plaja no tenia més detalls quan va oferir la tradicional roda de premsa posterior al consell executiu.

El comunicat del grup de Lloret

El grup de dones de Lloret de Mar que va patir l’accident va enviar dimecres un comunicat a Nova Ràdio Lloret on explicaven que havien seguit “en tot moment les normes de seguretat explicades per la companyia a l’inici del viatge”. També demanaven “respecte” per a elles i les seves famílies, que estan enfrontant el trauma d’haver perdut a dues companyes en un accident d’aquesta mena. A l’escrit recorden les dues companyes que van morir a l’accident i desitgen una “ràpida recuperació” a les que continuen hospitalitzades. També agraeixen el suport rebut del consolat espanyol i de la conselleria d’Acció Exterior.