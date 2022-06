Detenen un home que havia intentat matar una anciana a Badia del Vallès

Els Mossos d’Esquadra de Cerdanyola del Vallès han detingut aquesta tarda un home que hauria intentat matar una dona d’avançada edat. Es desconeix l’edat del detingut, però és el suposat autor d’un delicte d’homicidi en grau de temptativa a una dona molt gran de Badia del Vallès. A les 17:40 els Mossos i la Policia Local de Badia del Vallès han rebut l’avís que un home havia comès una agressió contra una dona d’edat avançada de la mateixa població. Poc després els Mossos han detingut l’autor.

En paral·lel, els serveis d’emergències mèdiques (SEM) han traslladat la ferida, que estava en estat molt greu, a un centre hospitalari, on ara l’estan avaluant i tractant. La unitat d’investigació de la comissaria de Cerdanyola del Vallès s’ha fet càrrec d’aquesta investigació per tal d’esclarir les circumstàncies d’aquesta agressió, catalogada per ara com temptativa d’homicidi.

Un altre cas acaba amb la mort de l’anciana

Aquest passat dimarts el jutge va decretar presó provisional comunicada i sense fiança per a un home que va matar la seva àvia a Sant Gregori escanyant-la al seu lavabo. Els dos tenien mala relació, fins al punt que el nét vivia en una casa que pagava la seva mare a Sils per tal que estigués allunyat de la família. L’home té antecedents psicològics i després del crim es va dirigir a un hospital on va dir que es trobava malament i que havia discutit amb la seva àvia. Quan l’altre nét de la dona morta se la va trobar ja sense vida i els Mossos van rebre l’avís de seguida es va sospitar d’ell. L’home ha acabat reconeixent els fets fins en tres ocasions: la primera, a l’hospital; la segona a la comissaria i la tercera mentre feien la reconstrucció del crim a l’habitatge on van succeir els fets.