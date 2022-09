Detenen un home per llençar la seva gossa a una bassa amb un bloc de formigó

Després de diversos dies d’investigació els Mossos d’Esquadra han detingut un home de 71 anys per haver llençat la seva gossa a una bassa amb una corda al coll que portava lligada un bloc de formigó. La gossa no va tenir cap opció per sobreviure i va morir lenta i agònicament a una bassa envoltada d’una tanca de dos metres d’alçada. Els fets van passar a Sant Feliu de Guíxols i va ser una altra persona qui va denunciar la mort de l’animal quan el va trobar flotant a una bassa de Sant Amanç. La investigació ha estat més llarga de l’habitual perquè l’animal no duia cap xip, però finalment els agents van descobrir que l’home havia portat la gossa al veterinari on va dir que estava malalta i que l’havia trobat pel carrer. Tenia leishmaniosi, però no va anar a la segona cita que tenia al veterinari, el que va .

Un cop descoberta la seva identitat, els Mossos el van citar perquè declarés i va acabar admetent els fets i sent detingut pels agents. Els fets van passar el passat 11 d’agost quan un home va avisar de l’animal mort a la bassa, que estava envoltada d’una tanca molt alta, el que feia impossible que l’animal pogués escapar i sobreviure. Fa uns mesos es va trobar un altre gos mort en la mateixa bassa i en circumstàncies semblants.

El bloc de formigó feia 60 centímetres

L’home ha estat detingut per un delicte de maltractament d’animal domèstic, que ara comporta més pena des que s’ha aprovat la nova llei. La gossa era viva quan l’home la va llençar per sobre de la tanca. Portava al coll una corda amb un bloc de formigó de 60 centímetres que li va fer impossible escapar de la mort. Va morir ofegada després de minuts d’agonia.