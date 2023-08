Destrossen la porta d’una botiga Balenciaga amb un martell i roben 58.000€

El vídeo del robatori a la botiga Balenciaga de La Roca Village, a la Roca del Vallès s’ha difós a les xarxes socials, on corre com la pólvora des d’aquest divendres. Segons han confirmat els Mossos d’Esquadra al diari El Món, els fets van succeir aquest divendres al matí, al voltant de les 10:30 hores, quan un grup de cinc homes van entrar a la botiga Balenciaga amb un martell. Van trencar la porta de vidre que dona entrada a l’establiment i, amb el martell com a arma, es van dirigir als empleats per endur-se productes d’un valor aproximat de 58.000 euros. Després d’aquest furt, com es pot veure en el vídeo, els homes marxen carregats amb els objectes i aconsegueixen escapar abans que els Mossos puguin detenir-los. Segons ha informat el cos policial a aquest diari, els fets continuen en procés d’investigació quan es compleixen 24 hores des del robatori.

Braquage du Balenciaga de la Roca Village à Barcelone#braquage #balenciaga #barcelone #vol pic.twitter.com/V2ApMTAgGk — Sofiane Djabi (@sosow69009) August 11, 2023 El vídeo publicat a la xarxa social Twitter on es pot veure els cinc homes que entren a la botiga Balenciaga amb un martell i en surten carregats de diversos productes per un valor de 58.000 euros. Els Mossos informen que la investigació està oberta / Twitter

Comentaris desafortunats al vídeo

Alguns usuaris de Twitter han reaccionat al vídeo criticant la labor del vigilant de seguretat, que es mira com marxen els homes sense intervenir. “Bona feina del segurata. Jo també sé mirar”, diu un dels usuaris crítics amb el personal de seguretat del centre comercial. Cal tenir en compte, però, que anaven armats i que són els Mossos els qui han de detenir-los quan roben de forma violenta. Altres usuaris de les xarxes socials que també han comentat el vídeo fan comentaris desafortunats sobre l’ètnia dels homes que han comès el robatori. Altres diuen que Catalunya “comença a semblar el Far West”.