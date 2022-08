Denuncien per tocaments a menors el treballador d’una atracció a Alpicat

Escàndol a Alpicat. Dues famílies han denunciat tocaments a dues nenes d’11 anys el passat cap de setmana en una atracció d’aquest municipi del Segrià. El presumpte autor d’aquests fets era l’encarregat de lligar uns arnesos als nens que volien pujar a l’atracció, que consisteix en uns llits elàstics per saltar amb l’ajuda de cordes també elàstiques. Segons la informació que ha avançat el diari Segre i ha confirmat l’Agència Catalana de Notícies els Mossos d’Esquadra ja estan investigant els fets.

Els investiguen com a delicte d’abusos sexuals i ja han identificat el treballador d’aquesta atracció. El responsable podria ser detingut pròximament per aquests fets que han escandalitzat la localitat. Segons sostenen les famílies d’aquestes dues nenes el treballador de l’atracció s’hauria aprofitat del moment de lligar les nenes per tocar-los els pits i els genitals. Les nenes ho van explicar després als seus pares, que finalment han posat la denúncia.

El treballador va tocar una nena dissabte i va repetir-ho diumenge

Aquests tocaments del treballador de l’atracció de llits elàstics es van produir el passat cap de setmana, quan la localitat estava celebrant la festa major. L’atracció estava situada al costat de la resta d’atraccions que es van instal·lar temporalment a una de les zones cèntriques del municipi. El primer cas va passar dissabte i el segon el diumenge.

El pare d’una de les nenes ha explicat al diari Segre que la seva filla li va explicar en baixar de l’atracció que l’home li havia tocat els pits i els genitals mentre li col·locava l’arnès perquè pogués saltar. També ha explicat que un cop va abusar de la nena li va oferir una fitxa gratuïta per poder tornar l’endemà i tornar a abusar d’ella mentre li col·locava l’arnès. Els fets ja estan en mans dels Mossos perquè els investiguin.