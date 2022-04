Demanen la dimissió de l’alcalde que ha tret la destral a uns okupes

L’oposició de Caldes de Malavella (Selva) reprova l’actitud de l’alcalde, Salvador Balliu, i n’exigeix la dimissió “immediata” pel vídeo en què se’l veu encarant-se a uns okupes i amenaçant-los amb una destral. Tres dels grups a l’oposició (ERC, Som Caldes-Amunt i Caldes en Comú) s’han reunit aquesta tarda i han emès un comunicat on diuen a Balliu que no es pot “desvincular” dels càrrecs polítics perquè són inherents “a tot allò que fa”. I sostenen, “aquesta no és la imatge ni els valors que volem que transmeti el nostre poble”. Els tres grups asseguren que estan en contra de les okupacions, però que “calen polítiques i accions responsables per fer-hi front” i que “ningú es pot prendre la justícia per la seva mà”, informa l’agència ACN.

El vídeo que ha corregut per xarxes socials ha aixecat polseguera a Caldes de Malavella. Els tres grups a l’oposició ja havien anticipat més o menys la seva postura, però aquesta tarda s’han reunit per consensuar-la. De la trobada n’ha sortit un comunicat, que signen ERC, Som Caldes-Amunt i Caldes en Comú, on rebutgen la versió que ha donat l’alcalde i li exigeixen que dimiteixi de manera “immediata”.

“Reprovem l’actitud del senyor Balliu”, diu l’oposició. L’alcalde sosté que, aquell dia, l’agredit va ser ell, perquè quan va entrar a la finca els okupes el van amenaçar amb pals, i que va agafar la destral (que guardava a la furgoneta) perquè era el que tenia més a mà. Salvador Balliu, a més, sosté que va actuar “a títol personal” perquè els fets van passar la parcel·la de la qual n’és propietari, i que està situada a la urbanització Can Solà Gros.

L’oposició, però, rebutja aquesta tesi. “El senyor Balliu respon com a ciutadà, però no es pot desvincular de la condició d’alcalde del nostre municipi ni de president del Consell Comarcal de la Selva”, recullen al comunicat. I hi afegeixen: Representa el nostre municipi en tot allò que fa, i no és la imatge ni els valors que volem que transmeti el nostre poble”.

A l’escrit, els tres grups recorden que estan en contra de les okupacions delinqüencials, cosa que també han sostingut als plens. “Tothom és conscient de la problemàtica del nostre municipi pel que fa a l’habitatge; calen polítiques i accions responsables per fer-hi front, però ningú es pot prendre la justícia per la seva mà”, diuen en referència a l’alcalde.

Per últim, ERC, Som Caldes-Amunt i Caldes en Comú lamenten haver conegut els fets a través dels mitjans. “Els regidors hauríem d’haver-ne estat informats convenientment per part de l’equip de govern”, conclouen. Aquest dilluns, a les set del vespre, l’alcalde ha convocat una junta de portaveus per donar explicacions.