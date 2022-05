Crim ‘horribilis’: germà i exparella empresonats per matar una dona

El jutge ha decretat presó pel germà i l’exparella d’una dona apareguda morta al març en un contenidor de la Granada (Alt Penedès). Segons les investigacions dels Mossos d’Esquadra, hauria estat l’exparella de la víctima, de 51 anys, qui l’hauria matat. Pel que fa el germà, encara no se sap ben bé quina hauria estat la seva participació, però tot apunta a què hauria ajudat a l’home a matar la seva exdona. Per aquest motiu, ambdós han estat empresonats aquest dimarts i se’ls investiga per delictes contra la vida i, en el cas del germà, d’encobriment.

Els fets van passar a finals d’abril, quan suposadament l’exparella de la víctima hauria anat a casa seva, saltant-se així l’ordre d’allunyament que tenia contra ell, i la hauria matat. Pel que fa el germà, no hi ha pistes de quina manera hauria pogut participar en la mort, però el jutge li aplicarà un mínim d’un càrrec d’encobriment. El cos de la dona va ser trobat en un contenidor a prop de casa seva, esquarterat. Per aquesta raó, el jutjat d’instrucció 4 ha decretat la presó provisional comunicada i sense fiança per als dos investigats.

Imatge d’arxiu dels Mossos d’Esquadra

En un primer moment es va detenir el germà de la víctima per relació directe i perquè va ser ell qui va alertar a les autoritats de que la seva germana havia desaparegut. Tot i això, un temps després les investigacions dels mossos van concloure que el vertader autor del crim havia estat l’exparella de la víctima que tenia una ordre d’allunyament per haver-la agredit en altres ocasions. Així doncs, es va procedir a detenir l’home i el seu excunyat, és a dir, el germà de la dona morta, hauria passat a ser còmplice de la mort.

Una història poc creïble i més d’una detenció

El relat del germà de la víctima, que va ser el primer detingut, va ser el primer que va fer sospitar als Mossos d’Esquadra. En un primer moment, l’home de 45 anys va entrar a comissaria dient que havia perdut el document d’identitat. Mentre explicava la seva pèrdua, va fer referència a casa de la seva germana i com feia dies que no la veia, tot i això en aquell moment el van deixar marxar.

No va ser fins uns dies després, el 4 de maig, quan el germà de la víctima va tornar a la comissaria per denunciar la desaparició de la seva germana. En aquell moment va explicar un altre relat i va dir que havia anat a posar menjar al gos i que se l’havia trobat mort. Davant d’aquesta situació hauria portat les restes en un contenidor. Davant de la història confusa del germà, les autoritats s’haurien desplaçat al contenidor per descobrir que, en comptes de restes d’un gos i havia restes humanes. Automàticament després el germà hauria estat detingut.