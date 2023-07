Els consells sobre què fer en cas d’incendi que s’han viralitzat

Aquesta setmana s’ha fet viral a les xarxes un fil de Twitter de l’activista i bomber Ina Robles que aconsella sobre com actuar en cas que s’origini un incendi a l’interior de casa teva, una realitat que ha provocat més d’una víctima mortal. En les primeres publicacions del fil, el bomber lamenta que, tot i educar des de petits amb consells de seguretat, cada any es produeixin més de 200 morts a Espanya originades per incendis en pisos que “es podrien evitar”. Però, entrant en matèria, com s’ha d’actuar en cas d’incendi?

El primer consell, i el més primordial, és “tancar la porta al foc”, és a dir, en cas d’estar dins de casa quan s’originen les flames, el millor és tancar la porta per evitar que l’incendi s’escampi. El bomber recorda que “si surts i deixes la porta oberta, l’ull de l’escala s’omplirà de fum i posaràs en perill als teus veïns i veïnes”. En cas que les flames t’impedeixin sortir de casa un cop s’originen, la recomanació és buscar una finestra o un balcó i demanar ajuda.

No hace ni un mes escribí sobre qué hacer en caso de sufrir un incendio. Tuvo mucha difusión, estoy agradecido por ello.



Pero ayer vi en persona cómo la falta de información sobre este tema costó la vida a un chaval y destrozó una familia.



Como profesional es devastador [🧵1/8] pic.twitter.com/EihSk27iYU — Ina Robles (@inarobles13) July 18, 2023

Ara bé, en cas que les flames no naixin al teu pis, el millor és no intentar sortir de casa, ja que d’aquesta manera, si intentes sortir i acabes tornant a entrar, “casa teva s’omplirà de fum”. Així doncs, en resum, “mai surtis a una escala amb fum, tanca la porta al foc, busca una finestra amb aire net i demana ajuda”, sentencia. “Com més portes tanquis pel camí, millor”, afegeix.

Següents consells

El bomber avisa de possibles situacions que es poden originar arran d’un incendi. En cas que hi hagi fum, la recomanació és gatejar per tal d’evitar entomar el fum directament. En cas que la porta estigui calenta arran de l’escalfor, el més adient és no obrir-la. També recorda que no s’ha de fer servir l’ascensor per fugir de les flames i, quan es pugui, alertar a les autoritats fent ús del telèfon 112. Per tal d’evitar possibles conseqüències més greus, és important tallar el corrent i el gas, i esperar als bombers per donar-los-hi explicacions, si pot ser des del carrer millor. Finalment, i essencial, mantenir la calma davant d’una situació d’estrès, ja que ajuda a prendre millors decisions