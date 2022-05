Condemnada l’autora de ‘Com assassinar el teu marit’ per matar el seu home

La ficció moltes vegades supera la realitat. És el cas de l’escriptora Nancy Crampton Brophy, l’autora de ‘Com assassinar el teu marit’, un blog molt popular als Estats Units. Aquesta autora ha estat condemnada aquest dimecres precisament per haver assassinat el seu marit ara fa quatre anys, al juny del 2018. En aquest blog tan popular als Estats Units l’escriptora explicava les armes que es podien utilitzar per assassinar el marit sense ser descoberta. També els cinc motius principals que tindria un personatge si hagués de matar la seva parella.

Aquest dimecres un jurat de Portland, a Oregon, Estats Units, l’ha condemnat per assassinat en segon grau. Crampton va disparar el marit dos cops al pit al juny del 2018. El marit, Daniel Brophy, tenia 63 anys i la seva dona, 67. Les proves per condemnar-la han estat molt esclaridores per al jurat, que no ha cregut la defensa de l’escriptora. L’assassina va ser captada per una càmera de seguretat justament a l’escena del crim, tot i que ella sosté que només buscava inspiració per noves històries.

Totes les proves l’assenyalen a ella

La policia també sap que tenia una arma -que ara no troben- que coincideix amb la utilitzada pel crim. Ella, de nou, ha sostingut que només la va comprar per investigar el seu funcionament per una pròxima novel·la.

Però les proves que tenen contra ella no acaben aquí. Els agents també han descobert que Crampton havia de cobrar milers de dòlars en concepte d’assegurances de vida un cop mort el seu marit, cosa que ella nega perquè assegura que no tenia problemes de diners. “M’anava millor financerament amb el Dan viu que ara amb el Dan mort”, va assegurar després de dir que els seus problemes financers es van solucionar molt abans que el seu marit morís.