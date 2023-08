Els Mossos d’Esquadra han denunciat penalment un home, de 44 anys, per circular a 205 quilòmetres per hora amb la seva motocicleta per la carretera C-14 a Oliola, a la Noguera. La policia de la Generalitat el va enxampar diumenge passat al migdia durant un control preventiu de velocitat que va establir al punt quilomètric 121,7 de la via, en un tram limitat a 90 quilòmetres per hora.

Els agents de trànsit van aturar la motocicleta i denunciar el conductor per un presumpte delicte contra la seguretat viària per circular a una velocitat penalment punible, ja que circulava a una velocitat que superava la velocitat permesa en 115 quilòmetres per hora. El conductor va ser citat per presentar-se aquest dimarts davant el jutge d’instrucció en funcions de guàrdia de Balaguer.

Detingut per conduir ebri i drogat

Els Mossos també han informat que el passat diumenge van detenir un conductor ebri i drogat que va provocar un accident la carretera A-2 a Sils. El detingut, un home de 27 anys sense antecedents, va resultar il·lès i la conductora de l’altre vehicle va resultar ferida i traslladada a un centre hospitalari.

Control d’alcoholèmia dels Mossos

En la primera prova evidencial va donar un resultat positiu d’1,11mg/l. També se li va fer la prova de detecció de substàncies estupefaents on va resultar positiu en cocaïna. Per tot això, va ser detingut com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat viària per conduir sota els efectes de begudes alcohòliques i les drogues.

Dos cotxes a més de 170 km/h per la ronda de Dalt

Aquesta informació es coneix el mateix dia que la Guàrdia Urbana de Barcelona ha revelat que ha denunciat dos cotxes que circulaven per la ronda de Dalt de la capital catalana a més de 170 quilòmetres per hora. Segons la informació facilitada pel cos policial barceloní en una publicació a través de les xarxes socials, els conductors van ser enxampats conduint a 180 i 172 quilòmetres per hora respectivament en un tram d’aquesta artèria de la ciutat que està limitat a un màxim de 80 quilòmetres per hora.