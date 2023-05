La caiguda d’un panell sobre un camió provoca el caos a l’A-2

Tarda caòtica a l’A-2 a Martorell, a l’alçada del quilòmetre 585 en sentit Lleida. Un dels panells informatius de l’autovia ha caigut aquest divendres a la tarda sobre un camió de càrrega, bloquejant del tot els tres carrils de circulació, a escassos 500 metres de l’entrada de la C-55 a Abrera. Diverses dotacions dels Mossos d’Esquadra de la divisió de trànsit, així com membres de la Conservació de la Carretera s’han desplaçat fins al lloc de l’accident i han establert un perímetre de tall uns 300 metres enrere d’on es troba el vehicle. Així mateix, a partir de dos quarts de nou de la nit, només han deixat obert un carril com a via de pas. El succés ha estat prou aparatós i, segons ha detallat el Servei Català de Trànsit (SCT) al seu perfil de Twitter, el camió amb grua ploma aixecada ha topat contra el pòrtic informatiu, fent-lo caure. El conductor ha sortit il·lès. S’han provocat cues quilomètriques.

El xoc s’ha produït passades les sis de la tarda i els equips de seguretat han iniciat les tasques per retirar el camió i el cartell de la via cap a les vuit del vespre, fet que ha obligat a tallar de nou l’A-2. Segons les autoritats, la situació en aquest tram d’autopista trigarà a normalitzar-se.

Cues quilomètriques a l’A-2 a Martorell després que un camió amb grua ploma aixecada hagi topat contra un pòrtic informatiu i l’hagi fet caure | Quico Sallés

Cues quilomètriques a l’A-2

Fins al lloc dels fets també s’hi han desplaçat efectius el servei d’emergències mèdiques i diversos vehicles per retirar els cotxes que haurien quedat amb arrebossats. Tot apunta que l’accident no ha provocat ferits.

El sinistre ha provocat un absolut caos en l’operació sortida habitual dels caps de setmana cap a les comarques de Lleida i Tarragona. Les cues arran de l’accident han arribat fins als 15 quilòmetres. Trànsit informa de l’alternativa pels vehicles que circulen per l’A-2 a Martorell, la B-23 o l’AP-7, sortint de Barcelona per la part sud fins a Martorell.