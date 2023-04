Busquen un home de 78 anys desaparegut a Montcada per Sant Jordi

Els Mossos d’Esquadra han demanat ajuda per trobar l’Antonio, un home de 78 anys que va desaparèixer el dia de Sant Jordi a Montcada i Reixac. La policia catalana va enviar un primer avís l’endemà de la seva desaparició i cinc dies després encara que no es tenen notícies seves. “Podria estar desorientat”, alerten els Mossos. Segons la descripció de la família, l’home duia una jaqueta i uns pantalons foscos, una camisa de quadres de color blau, una armilla tipus jersei de color gris fosc, una boina i ulleres. Si tens qualsevol informació o pista sobre l’Antonio, has de trucar al 112.

L'Antonio va desaparèixer el 23 d'abril a Montcada i Reixac. Ajudan's a trobar-lo



De mitjana, a Catalunya desapareixen unes 10 persones cada dia, una xifra molt similar a abans de la pandèmia, segons les dades de l’Oficina d’Atenció a les Famílies de Persones Desaparegudes dels Mossos d’Esquadra.

Què fer si sospites d’una desaparició?

Els Mossos d’Esquadra recomanen que, en cas de sospitar que un familiar o amic ha desaparegut, et posis en contacte amb la policia abans de fer cap crida a les xarxes pel teu compte. La unitat especialitzada en desaparicions de la policia catalana diu que el mite d’esperar 24 hores van inventar-se’l a les pel·lícules americanes i que és important donar la veu d’alerta tan aviat com es pugui, però pels canals adequats.

“Abans, que parlin amb nosaltres, perquè si no, perdem el control de la informació i tenim sorpreses. Malauradament, hi ha gent que s’aprofita de la vulnerabilitat de les persones i empitjoren el seu estat emocional”, explicava fa uns mesos la caporala Laura Villanueva. Els Mossos recorden que la majoria de casos es resolen i que demanar ajuda a les xarxes socials és només un dels recursos que existeixen per intentar trobar una persona desapareguda. De mitjana, gairebé el 99% de les desaparicions que es denuncien a Catalunya es resolen satisfactòriament.