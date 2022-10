Apagat l’incendi forestal de la Torre de Claramunt

Els Bombers de la Generalitat han donat per apagat l’incendi forestal que es va declarar aquest diumenge a la Torre de Claramunt, l’Anoia, i que va obligar a confinar durant una estona els veïns de la urbanització de les Pinedes d’Armengol. L’avís del foc es va rebre a les 14.56 hores i va mobilitzar un màxim de 17 dotacions dels Bombers, sis de les quals aèries. Els bombers van aconseguir estabilitzar l’incendi passats vint minuts de les cinc de la tarda d’aquest diumenge i el van donar per controlat passades les deu de la nit.

Les flames han cremat mitja hectàrea de vegetació, segons dades provisionals dels Agents Rurals, que continuen investigant les possibles causes del foc. Dues dotacions de Bombers valoraran aquest dilluns la zona cremada. El telèfon d’emergències 112 va rebre un total de 87 trucades alertant de l’incendi de la Torre de Claramunt.

“Inversió milionària” en gestió de boscos

El passat mes d’agost el conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, va anunciar més mesures per prevenir els incendis a través d’una “inversió milionària” en tasques de gestió de boscos. “Els incendis es combaten a l’hivern”, va dir Elena en aquella ocasió. El conseller d’Interior va assegurar que el “canvi climàtic existeix” i que a causa de les altes temperatures dels últims mesos s’han pogut veure molts més focs. Aquest estiuet de la tardor ha contribuït en aquest cas a l’incendi a la Torre de Claramunt. El conseller d’Interior va lamentar llavors que segons les dades que té la conselleria, 9 de cada 10 incendis són provocats per alguna classe d’acció humana. En el cas de l’incendi forestal a la Torre de Claramunt no se sap encara què ha causat el foc, tot i que també podria ser provocat, ja que les temperatures no són tan altes com per pensar que l’incendi ha estat causat per això.