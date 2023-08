Alerta pel rècord històric de rescats a la muntanya aquest estiu

Els Bombers de la Generalitat han fet una crida general a la prudència després que en només dos mesos hagin batut el rècord històric de rescats a la muntanya i al medi natural. Segons les estadístiques del cos, entre els mesos de juny i juliol els Bombers han fet 406 rescats, 54 més que l’anh passat. Des de principi d’any la xifra ja supera els 1.200 rescats, un 25% més que en els set primers mesos del 2022.

L’augment de les sortides ha posat en alerta els Bombers, que atribueixen l’augment dels rescats al fet que cada vegada hi ha més persones que volen gaudir de la natura i demanen prudència per reduir riscos, ja que molta gent és inexperta i no sap com ha d’actuar. El Grup d’Actuacions Especials (GRAE) dels Bombers recomana planificar la ruta al detall per tenir sempre clar quin és e camí a seguir i com es pot arribar fins a una zona segura en cas de patir un contratemps.

Dos bombers a punt de pujar a un helicòpter del GRAE / ACN

Saber renunciar, la clau per evitar problemes a la muntanya

També aconsellen consultar la meteorologia –tant abans de l’excursió com durant, si és possible– per poder anticipar qualsevol canvi de temps. Però el més important a l’hora de fer sortides a la muntanya és “saber renunciar” quan les condicions meteorològiques o la preparació física no són les idònies per fer la ruta escollida. “Viure la renúncia de manera positiva quan les condicions no són les millors és sinònim de victòria a la muntanya”, assegura Oriol Vilalta, cap dels GRAE.

Vilalta ha recordat que des de l’esclat de la pandèmia de la Covid-19 hi ha hagut un “sever” increment del nombre de rescats perquè la gent tenia més ganes de sortir de la ciutat. La tendència es va mantenir estable el 2021 i el 2022, encara amb restriccions vigents, i aquest 2023 ha tornat a repuntar amb força. Fins a finals de juliol, els Bombers han dut a terme gairebé 1.250 sortides entre recerca i rescat de persones a la muntanya i el nou serveis de guiatge de persones perdudes, gairebé el doble que el 2019.