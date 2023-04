Nova estafa aprofitant la campanya de la renda: així intenten robar-te les dades

La campanya de la renda 2022 ja està en marxa i, com cada any, arriben les estafes per robar les dades personals dels contribuents aprofitant les ganes que té tothom que la declaració els surti a cobrar. Els Mossos d’Esquadra han alertat de la proliferació de missatges SMS en els quals els estafadors es fan passar per l’Agència Tributària. Com és habitual en aquesta mena d’estafes, reps un missatge de la falsa Agència Tributària avisant que tens dret a un reintegrament de 450 euros i et demana que verifiquis les teves dades en una pàgina web. L’objectiu és que introdueixis les teves dades bancàries per sostreure-les i així poder fer transferències en nom teu.

Amb la campanya de la #Renda2022 torna l'estafa que suplanta la identitat de l'Agència Tributària. Si t'arriba un SMS com aquest, compte ❗ No cliquis l'enllaç ni va donar les teves dades bancàries. És #Smishing pic.twitter.com/Bbbpm9hdyk — Mossos (@mossos) April 27, 2023

Els ciberdelinqüents, que també diversifiquen la seva activitat, i envien correus electrònics per intentar enganyar els usuaris. L’empresa de ciberseguretat ESET ha detectat una nova campanya de phishing molt sofisticada. Els estafadors envien un correu electrònic amb un suposat avís de notificació de l’Agència Tributària que t’obliga a clicar un enllaç si el vols veure. Quan hi entres, els ciberdelinqüents han preparat una web molt similar a la de l’Agència Tributària i un domini que resulta “creïble” si no estàs atent. L’empresa recomana sempre fixar-se en l’URL per detectar petits canvis, com l’extensió .bz, per exemple, que fa referència als dominis registrats a Belize, mentre les webs de l’AEAT són .gob i .es

Una altra pista és el cadenat que apareix en el navegador just al costat del camp per introduir l’adreça de la web. Si no té cadenat és molt probable que es tracti d’una pàgina que no és segura i un indicador que no es tracta d’una web oficial. L’objectiu dels estafadors sempre és obtenir dades personals o claus bancàries que després fan servir per contractar serveis, retirar diners o simplement les venen a altres. Per això la policia i les autoritats recomanen no clicar mai en cap enllaç del qual no s’estigui 100% segur que és fiable.