VÍDEO | Un alcalde fa fora uns okupes amb una destral

L’alcalde de Caldes de Malavella (Girona), Salvador Balliu, va fer servir una destral perf er fora uns okupes de casa seva, segons ha informat la cadena SER. El mètode que ha fet servir aquest alcalde ha generat un enrenou a les xarxes socials i l’incident ha acabat tenint ressò als mitjans de comunicació. Balliu, que també és president del consell comarcal de la Selva, va aproximar-se a uns joves que estaven al jardí de la seva segona residència la passada Setmana Santa. En l’enregistrament se l’escolta dient enfadat que vol que els okpues marxin abans de les dues de la tarda, mentre aquests li retreuen la seva actitud i li reclamen que es calmi. En un fil a Twitter l’alcalde ha explicat que va agafar una destral perquè els okupes duien pals i temia per la seva integritat.

Aclariment referent a les imatges difoses



Diumenge 24/4/22. Davant les imatges que s’han difós en diversos mitjans de comunicació i a la xarxa on se'm veu a mi, Salvador Balliu, amb una destral a la mà, en una finca de la meva propietat okupada, faig els següents aclariments: — salvadorballiu (@salvadorballiu) April 24, 2022

“Vale, però de què vas, tío“, li diu un jove. “Para tío, ja marxem, però para”, li comenta un noi en veure que l’alcalde porta a les mans una destral. Els okupes justifiquen haver entrat a la propietat que no és seva perquè era Setmana Santa i els havia resultat impossible aconseguir allotjament. Així que van decidir tirar pel dret i colar-se a la primera casa que van veure disponible. “Val però que no hem trobat res que és Setmana Santa”, diu l’home per justificar de manera estrambòtica la seva presència en una casa que no és seva.

L’alcalde es manté ferm amb la destral a la mà i diu: “A mi m’han pagat perquè us foti fora”. Finalment, es veu com els joves mostren la intenció de marxar i Valliu se’n va cap a l’interior de la vivenda que ha vingut a alliberar. Segons la SER, Junts per Catalunya no s’ha pronunciat sobre aquest incident, però l’ajuntament de la localitat ha anunciat que compareixerà l’alcalde per donar explicacions. Tot i l’ensurt, els joves okupes van poder abandonar la propietat de l’alcalde sense prendre mal.