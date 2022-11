L’agressor d’Artesa va ruixar la dona amb dos líquids diferents per assegurar-se que la cremava

L’home que va ruixar la seva dona a Artesa de Segre i va calar foc a la casa anirà a presó provisional sense fiança acusat d’un delicte de temptativa d’assassinat. En l’auto de la jutgessa que s’ha fet públic aquest dimecres es recull que els fets van produir-se a les quatre de la matinada, tot i que el malson d’aquesta dona va començar a les 23 hores. Va ser llavors quan l’acusat va entrar a casa seva i li va regirar la bossa per agafar-li diners per comprar drogues. Va marxar i més tard, segons la declaració de la dona, l’home va tornar a casa, va moure la nevera cap a la porta perquè no pogués sortir i li va llençar un líquid a la cara.

Li va dir “filla de puta, et mataré” mentre li llençava el que la víctima creu que era alcohol amb romaní que guardava a l’habitació pel mal de cames. En veure que no era inflamable, l’home va agafar acetona i li va llençar a la cara mentre li deia “ara sí que moriràs, ara ho cremaré tot”. La víctima va poder-se treure el jersei però el presumpte assassí la va escanyar. Després d’uns minuts dels quals no recorda res la víctima sosté que l’home li va dir “marxem, que jo també m’estic cremant”.

La dona té el 18% del cos cremat

Els testimonis dels veïns han declarat a la policia que la parella discutia sovint perquè ell li reclamava diners per poder comprar drogues. Una de les veïnes ha explicat que aquella nit va veure la dona amb la cara i els cabells cremats mentre que l’home estava perfectament i que prèviament havia sentit que ella li deia “no me mates, no me mates, por favor no me mates” però no li va donar importància perquè discutien sovint.

La dona té cremades al 18% del cos de diferent grau i està ingressada a l’Hospital Vall d’Hebron, des d’on ha fet la declaració i ha demanat a la policia una ordre de protecció. Segons els Bombers, el pis estava completament calcinat i els balcons i finestres estaven tancats. Hi havia una clau posada a la porta, però s’havia tancat només amb un cop. Darrere la porta hi havia la nevera que la víctima ha esmentat en la seva declaració.

L’home al·lega que la va salvar de l’incendi

Un cop els Mossos d’Esquadra es van personar a l’edifici de l’incendi l’home ja havia marxat. El van trobar tres hores més tard a casa d’un conegut i el van detenir. L’home s’ha defensat assegurant que aquella nit va marxar de casa a la nit perquè va discutir amb la dona i que quan va tornar va veure l’incendi i va intentar apagar les flames de la cara i cabells de la dona. Segons ell, després la va agafar en braços i la va treure al carrer. Un cop allà va marxar perquè la dona l’acusava dels fets i no volia problemes. La jutgessa considera que aquesta declaració de l’acusat és “imprecisa” i ha mostrat “contradiccions en diferents punts”, pel que ha decretat presó provisional fins la data del judici.