Agredit amb un cop de puny a la boca al crit de “‘maricón’ de merda”

Els Mossos d’Esquadra van rebre ahir divendres una denúncia per una agressió homòfoba a Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès) durant la revetlla de Sant Joan. El succés es va produir pels voltants de les 04.00 hores de la matinada al barri Oliveres, a tocar de Can Zam. La víctima tornava a cap a casa acompanyat d’un seu cosí i va demanar foc a tres joves abans de pujar al metro. “Aquí va ser on va començar tot. Sense dir-me res vaig rebre un cop de puny a la boca al crit de ‘maricón de merda’ i vaig caure inconscient a terra. Des d’aquell moment no recordo res”, ha relatat l’afectat, Victor N., en un missatge a les xarxes socials on ha adjuntat quatre fotografies de l’agressió i els deu punts de sutura que ha necessitat el llavi.

🏳️‍🌈 #stoplgtbifobia Ni a #santacolomadegramenet ni enlloc! Nuestra más enérgica condena a esta agresión lgtbifóbica la noche de la Verbena en un barrio de nuestra ciudad. Todo nuestro apoyo y amor a Víctor. Urge reflexionar sobre la prevención de estos hechos. #santacolomalgtbiq pic.twitter.com/CeG2pi0oGV — Entenem Santa Coloma LGTBI 🏳️‍🌈🏳️‍⚧️ (@Entenem_SCLGTBI) June 25, 2022

“Segons m’ha explicat el meu cosí, després de caure a terra, els tres nois em van començar a donar puntades de peu i a insultar-me mentre jo estava sagnant sense sentit a terra”, ha continuat el relat Víctor N. “Quan el meu cosí es va apropar per ajudar-me, va rebre amenaces i els nois van fugir corrents amb la meva ronyonera. Va ser quan va demanar ajuda i van trucar a la policia i l’ambulància”, ha assenyalat la víctima, que es va despertar a l’hospital sense recordar “absolutament res”. “Ahir vam posar la denúncia corresponent, desgraciadament no sabem qui són els agressors i el meu cosí és l’únic que els va veure”, ha lamentat Víctor N. “Aquesta publicació la faig pública per visibilitzar que aquestes coses segueixen passant i que, al final, he de donar les gràcies per no haver acabat pitjor i poder explicar-ho”, ha conclòs.

Els Mossos confirmen que han rebut la denúncia d’agressió homòfoba

Els Mossos d’Esquadra han confirmat que han rebut la denúncia en una comissaria de Santa Coloma de Gramenet i que investiguen els fets pels delictes de lesions, robatori violent i també d’odi i discriminació. “Ni a Santa Coloma de Gramenet ni enlloc! La nostra més enèrgica condemna a aquesta agressió LGTBIfóbica durant la nit de la revetlla de Sant Joan en un barri de la nostra ciutat. Tot el nostre suport i amor al Víctor. Cal reflexionar sobre la prevenció d’aquests fets”, ha piulat el col·lectiu Entenem Santa Coloma LGTBI.