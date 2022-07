Agredeixen un jove gai amb un casc de moto

Un jove gai va patir un atac homòfob divendres a la matinada en un parc de Mollet del Vallès. El succés es va produir pels voltants de les 04.00 hores del matí al Parc de Ca l’Estrada després del concert de Ladilla Rusa en el marc del Mollet Music Week. Segons el relat de la víctima, un grup de menors que es trobaven a la zona van començar a increpar-lo al crit de ‘maricón’ i un d’ells va colpejar-lo fortament al cap amb un casc de moto.

L’Observatori Contra l’Homofòbia (OCH) ha condemnat els fets, ha donat atenció psicològica a la víctima i li facilitarà també un acompanyament jurídic. La víctima, de 32 anys, formalitzarà dilluns vinent la denúncia de l’agressió homòfoba en una comissaria dels Mossos d’Esquadra, segons l’OCH.

Condemna de l’agressió per part de l’alcaldessa de Mollet del Vallès

L’alcaldessa de Mollet del Vallès, Mireia Dionisio, també ha condemnat l’agressió i ha explicat que el consistori ha activat el protocol del Servei Local d’Atenció Integral LGTBI. “Sempre he dit que s’ha de tenir tolerància zero amb qualsevol violència i, per descomptat, també la que es produeix per motius d’orientació sexual”, ha assenyalat Dionisio en un missatge a les xarxes socials. “El Servei Local d’Atenció Integral LGTBI ofereix suport judicial i psicològic a la persona agredida. Estimar és estimar, independentment de a qui i del gènere. L’Ajuntament de Mollet i jo com alcaldessa rebutgem qualsevol tipus d’atac o discriminació per orientació sexual a la ciutat i allà on es produeixi”, ha continuat la batllessa vallesana.

“I sobretot, recordeu que si sou agredits o agredides és molt important que denuncieu. Les vies legals i judicials són molt importants per aturar aquesta xacra social”, ha reblat Dionisio, que té previst reunir-se dilluns amb la víctima d’aquest atac homòfob al Parc de Ca l’Estrada.