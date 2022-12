Agredeix la seva parella i cau daltabaix d’un edifici quan intentava fugir

Un home ha caigut daltabaix d’un edifici quan intentava fugir de la policia després d’haver agredit la seva parella a Girona. Segons ha avançat el Diari de Girona aquest dilluns al migdia i ha confirmat l’ACN, cap a les 8.15 hores, els Mossos d’Esquadra s’han desplaçat fins al carrer Joaquim Vayreda quan la víctima ha requerit la seva presència denunciant que la seva parella l’estava intentant agredir. Quan els agents han arribat al lloc, el presumpte maltractador ha intentat escapar-se i s’ha despenjat pel balcó de l’edifici, des d’un primer pis, i s’ha precipitat al buit. La dona no té ferides de gravetat i l’home ha quedat detingut per violència masclista.

Fugida fallida

Després que la dona avisés la policia, tal com explica el diari gironí, l’agressor s’ha adonat que acabaria detingut i ha intentat escapolir-se. Ha volgut fer-ho despenjant-se per la façana fins al primer pis. Quan havia descendit fins al segon, alguna cosa ha fallat i s’ha precipitat daltabaix, quedant ferit en una àrea a la qual és difícil arribar.

El sospitós està ingressat a l’hospital i la detenció està suspesa fins que rebi l’alta | Mossos d’Esquadra

L’home continua ingressat

El sospitós ha caigut en una zona de difícil accés i, segons han indicat fonts policials, s’ha requerit la intervenció dels Bombers de la Generalitat per rescatar-lo. L’home ha resultat ferit per diverses lesions i ha estat traslladat per una ambulància del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) a l’hospital Trueta de Girona. A hores d’ara, l’individu continua ingressat i a l’espera d’una intervenció quirúrgica per una de les fractures. La detenció no serà efectiva fins que no rebi l’alta mèdica.

El sospitós té antecedents policials

Segons informa el Diari de Girona, el presumpte maltractador té 34 anys i té antecedents policials per violència masclista i per altres delictes. Els Mossos l’han detingut -tot i que l’ordre de detenció està suspesa pel seu ingrés a l’hospital- i està acusat de violència masclista.