Un accident de dos cotxes acaba amb els vehicles al canal d’Empuriabrava

Una persona ha mort i cinc han resultat ferides en un accident aquesta matinada a Empuriabrava, a Castelló d’Empúries. Dos cotxes han atropellat una persona i després han caigut al canal. Els fets han succeït passada la mitjanit, a les 00:19, segons ha pogut saber l’Agència Catalana de Notícies (ACN), al Passeig Marítim, a l’altura de l’avinguda Europa. Els Bombers han activat el GRAE subaquàtic per al rescat de les cinc persones que han caigut al canal, que estan ferides de poca gravetat: tres de menys greus i dos de lleus. En un dels cotxes accidentats hi viatjaven quatre persones, que circulaven a una gran velocitat i han fet diverses voltes de campana abans de caure a l’aigua. La persona morta és el vianant que han atropellat en la caiguda.

Un mort a l’AP-7 a Freginals

Un accident a l’AP-7 a Freginals ha acabat amb la mort d’una persona i amb una altra ferida crítica. L’avís del sinistre s’ha rebut a les 7:07 hores al quilòmetre 332 de l’AP-7, és a dir, entre Ulldecona i Amposta. L’accident s’ha produït en direcció a Barcelona, quan el vehicle accidentat ha sortit de la via, ha bolcat i ha mort la víctima número 73 del 2023 a les carreteres catalanes. Els Mossos encara estan investigant les causes de l’accident. La persona que ha resultat ferida crítica ha estat traslladada a l’Hospital Joan XXIII de Tarragona.

Un motorista de 48 anys mor a Toses

Aquest dissabte un motorista va morir també en sortir de la via a l’N-260, a l’altura de Toses, al Ripollès. Els serveis d’emergències van rebre l’avís del sinistre a les 10:26 hores del matí i van enviar quatre patrulles dels Mossos d’Esquadra i una ambulància al lloc dels fets. L’accident es va produir al punt quilomètric 139,5 quan la motocicleta va sortir de la via per causes que encara s’investiguen. El motorista de 48 anys va morir malgrat els esforços dels serveis d’emergències, que no van aconseguir salvar-li la vida donada la gravetat de les seves ferides.