Abandonen una furgoneta amb dues tones de droga a la cala d’Aiguafreda de Begur

Una furgoneta carregada de droga ha estat abandonada aquesta matinada a la cala d’Aiguafreda de Begur (Baix Empordà), segons han informat els Mossos d’Esquadra. La policia catalana sospita que es tracta d’una operació fallida per descarregar la droga a una rampa que hi ha a la platja que serveix perquè les llanxes puguin entrar al mar. Les primeres investigacions apunten que el vehicle estava carregat amb 76 paquets d’haixix i que en total hi podria haver 2,3 tones de droga.

L’Àrea d’Investigació Criminal dels Mossos d’Esquadra de Girona s’ha fet càrrec de la investigació. Segons informa El País, la policia catalana creu que una llanxa hauria traslladat la droga de nit fins a la cala d’Aiguafreda, on l’estaria esperant la furgoneta per carregar-la i després fugir sense ser detectada. La gran quantitat de droga que transportava hauria dificultat la maniobra per sortir de la rampa i finalment la furgoneta hauria bolcat, fent que els traficants decidissin abandonar-la.

Interior de la furgoneta amb els paquests de droga abandonats a Begur / CME

Un veí de Begur ha trobat la furgoneta cap a les 6.00 de la matinada i ha avisat el 112. Els Mossos d’Esquadra han traslladat la droga a unes dependències policials. La furgoneta és de lloguer i els Mossos ja han pogut rastrejar-la i coneixent la identitat de la persona que la va llogar.

Augmenta el contraban de drogues a les platges catalanes

En els últims anys Catalunya ha patit un augment considerable de l’activitat de traficants que intenten entrar droga al país des del mar. Al març, els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Civil van comissar tres tones de droga i van detenir 13 persones d’un grup criminal que es dedicava a introduir haixix amb llanxes ràpides. La intervenció d’una narcollanxa a Tossa de Mar va permetre als investigadors seguir la pista del grup, que van poder relacionar amb una altra operació de la Guàrdia Civil a Almeria on es van confiscar dues tones d’haixix.