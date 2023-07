VÍDEO| Una tiktoker es burla del català en un tiquet: “Cagao en un hombre?”

Una coneguda tiktoker andalusa, @marilarat, ha fet esclatar les xarxes socials després de publicar un vídeo al seu perfil on es burla del nom dels productes del supermercat en català, com ara els “petits cogombres”, que ella diu que va entendre com “cagao en un hombre”. El vídeo no ha agradat als usuaris catalans, que se n’han fet ressò i s’han mostrat molt crítics, sobretot a Twitter. “Comprar en un supermercat català és una de les coses més difícils a les quals m’he enfrontat. Vam anar a un Mercadona tan ricamente i vam repassar el tiquet per si ens havien estafat. Llavors em vaig quedar morta“, comença el vídeo d’aquesta tiktoker.

“Imagina’m a mi amb la llista i de cop llegeixo: tres gel. Gel de què? Qui collons ha comprat tres gels de dutxa. I, de sobte, era gel”, diu com a primer exemple. Li segueixen les patates de blat de moro de l’estil de la famosa marca Doritos. La tiktoker diu, molt sorpresa, que va llegir al tiquet “patates de b. de moro”. “Dic, què collons hem comprat? B. de moro és allà com això de les patates. Jo què collons sé el que és? Dic, però aquesta compra no és nostra!”, explica.

“Semblava que llegíssim un jeroglífic”

També la va sorprendre molt llegir “petits cogombres”: “Però això què és, cagao en un hombre?“. “Resulta que són ‘pepinillos en vinagre’. Això és més difícil que el xinès. Semblava que estiguéssim llegint un jeroglífic”, diu entre riures. Assegura que van pensar que el tiquet no corresponia amb el que ells havien comprat i que algú s’hauria emportat el seu tiquet. “Després també el pernil serrà. Qui ha comprat ‘perejil’? És que va ser una darrere de l’altra. En japonès, que si gel, que si cogombres, que si serrà… Jo no vaig entendre res”, conclou el polèmic vídeo.