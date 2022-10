VÍDEO| El pitjor carril bici del món es fa viral: disseny absurd i perillós

Les bicicletes i els carrils dissenyats específicament per a elles generen molta polèmica. No només a Barcelona, on molts propietaris de cotxes es queixen de les dificultats de circular des que hi ha aquests carrils i els ciclistes els veuen perillosos. Aquestes crítiques també es donen a altres ciutats de tot el món, com ara a Chicago, una ciutat on l’aposta per determinats carrils bici sembla que no està donant els seus fruits. Precisament un tuit que assenyala el mal disseny d’un dels carrils bici d’aquesta ciutat nord-americana –els ciclistes reben l’impacte de les onades del llac Michigan mentre pedalegen- s’ha fet viral en les últimes hores. Ja acumula més de 20.000 likes i centenars de respostes i retuits.

Yo no soy un experto pero diría que a la persona que diseñó este carril bici en Chicago no le caen particularmente bien los ciclistas. pic.twitter.com/rWiJiVFIlO — Shine McShine (@Shine_McShine) October 18, 2022

Fer servir l’humor per després llençar una dura crítica

En el tuit en qüestió l’usuari @Shine_McShine assegura que no és cap expert però creu que a la persona que ha dissenyat aquest carril bici a la ciutat de Chicago no li cauen massa bé els ciclistes. En un segon tuit d’aquest fil, l’usuari en qüestió insisteix: “Això sí, vuit carrils ben elevadets pels cotxes, no sigui que els passi alguna cosa“. En aquest cas el tuit ja no persegueix fer riure sinó criticar l’ajuntament de Chicago per continuar prioritzant els cotxes i oferint-los circular d’una forma més segura que no pas als ciclistes. “Després es pregunten per què els nord-americans no caminen més o van en bici”, conclou.

El primer tuit ha fet molta gràcia als usuaris d’aquesta xarxa social, que de seguida s’han llençat a comentar al respecte d’aquest carril bici on les onades del llac xoquen directament amb els ciclistes, el que fa pràcticament impossible circular-hi. “Almenys és aigua dolça… fresqueta però dolça“, assenyala un usuari de manera irònica. Molts altres apunten que la obesitat és un negoci als Estats Units perquè la sanitat és molt cara i creuen que és per això que es fan aquest tipus de carrils bici inutilitzables.