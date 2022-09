VÍDEO| Una periodista insulta una nena sense saber que té el micròfon encès

Una periodista del mitjà espanyolista OK Diario s’ha fet viral a les xarxes socials després que aquest dilluns, quan seguia la marxa pel funeral d’estat de la reina Elisabet II, hagi insultat una nena que va aparèixer en el seu pla. La periodista creia que el micròfon no estava encès i després de veure la nena apropant-se a la càmera va deixar anar: “Aquesta puta nena…” amb cara de disgust. Els tuitaires se n’han fet ressò i fins i tot han editat el vídeo perquè es vegi més d’a prop la nena i després la cara de la periodista.

“Quan et toca el nen que crida al costat a l’avió”

Aquest vídeo en concret acumula més de 35.000 likes a Twitter i gairebé 7.000 retuits. Algunes respostes gracioses dels usuaris també s’han fet populars a la xarxa social, com ara la d’un gallec que comenta: “Quan et toca el nen que crida al costat a l’avió“. Altres han posat coses com “vull una dona així, si us plau”, “jo amb els meus companys de feina” o “jo quan comenci a fer classes d’anglès”. Diversos usuaris diuen que “no ric perquè podria ser jo perfectament” i “com caure bé la gent en 5 segons”. Altres critiquen els periodistes d’OK Diario per la seva “falta de professionalitat” mentre que els defensors de la periodista diuen que és “graciós” i que “hauríem de riure simplement i no comentar el mitjà”.

Cando che toca o neno/nena berrón ao lado no avión. https://t.co/yAOI3fXSGv — o Adrián (@bertoacalidade) September 20, 2022

Una usuària indignada assenyala: “Els d’aquesta ‘calaña’ diuen “defensar” les polítiques de natalitat mentre els incomoda la presència de nens a qualsevol context, m’adormo” i altres comenten que “Inda segur que li ha pujat el sou” o “Inda recollint informació per una altra exclusiva” amb una foto on es veu el director d’aquest mitjà agafant escombraries d’un contenidor de brossa.