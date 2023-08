VÍDEO | Joves catòlics espanyols canten el ‘Cara al sol’ a Lisboa

La Jornada Mundial de la Joventut (JMJ) que se celebra aquests dies a Lisboa ha començat envoltada de polèmica. Un grup de joves catòlics espanyols s’ha fet viral després d’aparèixer en un vídeo cantant el Cara al sol. Les imatges han corregut com la pólvora a les xarxes socials i han indignat molts usuaris. “No els anomenis només nacionalcatòlics, anomena’ls pel seu nom, uns maleïts feixistes”, deia un home.

Un grupo de chavales de la Jornada Mundial de la Juventud canta el 'Cara al sol' durante su viaje a Lisboa para ver al Papa. El nacional catolicismo español es como una enfermedad hereditaria: pasa de generación en generación. pic.twitter.com/x6d1GpJ5gt — PabloMM (@pablom_m) August 5, 2023

No és la primera vegada que la JMJ, que aquesta setmana ha acollit mig milió de joves catòlics de tot el món, està envoltada de polèmica. Fa uns dies també va transcendir un vídeo d’un grup de joves cantant “Que te vote Txapote” –el lema de la dreta i la ultradreta per atacar Pedro Sánchez abans de les eleccions en un dels vagons de Rodalies de la capital portuguesa. “Al tren de Rodalies de Lisboa, els joves que han anat a la JM es diverteixen entonant el “Que te vote Txapote”, denunciava un altre usuari. “La majoria no sabrà què cantq, però és una vergonya que els monitors permetin una cosa així. Farien el mateix si fos ‘que te vote el narco del bote’? Ho dubto”.

Los chavales de la Jornada Mundial de la Juventud que acuden a Lisboa para ver al Papa cantan "que te vote Txapote". El fascismo y la iglesia católica: toda una vida de buena amistad. pic.twitter.com/H3Zh4nVoEr — PabloMM (@pablom_m) August 3, 2023

Els bisbes espanyols, satisfets amb la JMJ

Els bisbes espanyols han marxat satisfets de la Jornada Mundial de la Joventut perquè consideren que el Papa ha sabut transmetre amb força el missatge de l’Església catòlica. “El Papa ha dit coses interessants, tot i la brevetat de les seves paraules”, ha explicat monsenyor Carlos Escribano. “No s’ha prodigat massa a l’hora de fer els discursos, però ha llançat idees potents, com el fet que a l’Església hi cap tothom, o la seva gran proposta per tocar el cor de molta gent que necessita sentir-se acollida i estimada”. Amb tot, Escribano considera que són els joves els qui han de fer una valoració sobre el que han viscut aquests dies a Lisboa.