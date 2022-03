VÍDEO | ‘Els Hamelins’, campanya d’Estrella Damm per gaudir de la nova era del Barça

Estrella Damm, global partner del FC Barcelona, presenta Els Hamelins, la nova campanya de la marca que convida a tornar a gaudir de l’espectacle del millor joc dels blaugranes, aquell que ens emociona i ens fa vibrar temporada rere temporada.

Protagonitzada per David Menéndez, Júlia Lara, Javier Príncep, Paula Guerra i Ferran Fernández, i dirigida per Oriol Villar, la història que narra Els Hamelins s’inspira en la faula alemanya d’El flautista d’Hamelín, en la qual un jove músic era capaç de captivar a tothom qui es proposava només amb les notes hipnòtiques de la flauta que tocava.



En la nova campanya d’Estrella Damm, el flautista és un jove mecànic, i les notes de la flauta, un discurs ple de passió, il·lusió i optimisme per la nova era del Club i per l’espectacle que oferiran els seus jugadors als terrenys de joc.



Una campanya que parla de valors com l’esforç, l’ambició, la humilitat i la feina ben feta. Valors que representen l’essència del Barça des del seu naixement ara fa 122 anys, i que comparteix amb Estrella Damm, la cervesa nascuda a Barcelona el 1876 de la mà del jove mestre cerveser alsacià August Kuentzmann Damm.



I és que des dels seus orígens fa més de 145 anys, Estrella Damm ha estat vinculada al món de l’esport, i ja en fa més de 40 que la marca acompanya al FC Barcelona en els principals moments de la seva història. Les dues institucions centenàries han dut a terme nombroses accions conjuntes amb les quals s’han acostat a l’afició culer, compartint amb ella totes les fites i els títols assolits pel Barça i pels seus jugadors i jugadores any rere any.



“Els Hamelins” es pot veure des d’avui mateix a les xarxes socials i al web d’Estrella Damm, i estarà activa a mitjans digitals i televisió d’àmbit català durant tot el mes de març.