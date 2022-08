VÍDEO | L’anunci coreà que “cosifica l’all” i ha hagut de ser retirat 

Corea del Sud està escandalitzada per un anunci amb massa to sexual que no ha agradat gens a la població ni als agricultors. Es tracta d’un anunci per promocionar l’all d’una regió coreana que ha escandalitzat tota la població del país perquè utilitza el sexe per vendre aquest aliment. Potser era això el que buscava la marca d’all, perquè l’anunci ha corregut com la pólvora i ja s’ha fet famós al món sencer per les crítiques que ha aixecat al país asiàtic. El problema per als anunciants és que no ha agradat al seu públic potencial i, tot i haver aconseguit donar-se a conèixer, ha estat tan criticat que finalment s’ha retirat per la polèmica. Fins i tot els agricultors han demanat la retirada de l’anunci perquè volen evitar que se’ls vinculi amb el sexe.

En el vídeo, que ja s’ha vist més de 100.000 vegades arreu del món des que s’ha donat a conèixer la notícia de l’escàndol a Corea, es veu com algú arriba a casa i el rep una dona amb moltes ganes de veure’l. Seu al seu costat i li toca la cama mentre diu “és molt gruixut i està molt dur” amb veu sensual. És llavors quan el pla s’amplia i es veu que la dona no parla amb cap home -com es podria creure per aquesta frase que fa pensar en un penis- sinó amb un all gegant que té forma de testicles.

La polèmica ha estat molt gran a Corea, una societat conservadora que no està acostumada a aquest tipus de publicitat plagada d’indirectes sobre el sexe. El que és segur, però, és que aquest anunci en coreà és un dels més vistos fora del país, perquè s’ha fet viral a les xarxes i fins i tot ha sortit en alguns mitjans internacionals per l’estrany de la situació.