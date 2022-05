La verola del mico guanya terreny: ja hi ha 36 casos a l’estat espanyol

La verola del mico continua estenent-se per l’estat espanyol tot i que els experts criden a la calma i asseguren que no serà una segona pandèmia com la de la Covid-19. Aquest dilluns el ministeri de Sanitat ha notificat 36 casos d’aquest tipus de verola no humana. D’aquests, 20 estan confirmats com a verola del mico i 16 estan pendents de la seqüenciació del virus que aclareixi si és realment verola no humana. De fet, un d’aquests casos és el del pacient de l’Hospital Clínic, que encara està pendent de confirmar.

A nivell europeu hi ha més d’una vuitantena de casos de verola del mico. Concretament, segons ha notificat el Centre Europeu de Prevenció i control de Malalties (ECDC) n’hi ha 85 a 8 països de la Unió Europea: Bèlgica, França, Alemanya, Itàlia, els Països Baixos, Portugal, Espanya i Suècia. Tots ells s’han notificat entre el 15 i el 23 de maig. L’ECDC també crida a la calma: la possibilitat de contagi generalitzat -i d’una nova pandèmia- és “molt baixa”. Tot i així, l’organisme assegura que la transmissió és “més alta” en persones amb “múltiples parelles sexuals”.

Aquest organisme ha exigit als estats del bloc comunitari que facin una identificació, gestió i rastreig dels casos “ràpida” i ha recomanat els contagiats que s’aïllin per evitar nous casos. De fet, també s’ha demanat posar en quarantena els animals domèstics que convisquin amb un contagiat de verola del mico. Segons l’organisme, si la verola del mico es transmetés entre animals es podria convertir en una malaltia “endèmica” a Europa com ho és a l’Àfrica.

Els símptomes de la verola del mico

Per contagiar-se d’aquest virus cal un contacte directe amb la sang, lesions o fluids dels animals. Un cop contagiat de la malaltia, els principals símptomes s’organitzen en dues fases. La primera té una durada d’entre 0 i 5 dies i inclou febre, mal de cap, inflamació dels nòduls limfàtics, calfreds, cansament i mal d’esquena i muscular. Tres dies després de la febre és quan comencen els picors, que acaben provocant lesions a la pell i ferides. Normalment aquesta picor comença a la cara i va baixant a la resta del cos.

L’ECDC ha aclarit que “la transmissió es produeix pel contacte estret de mucosa o pell no intacta amb material infecciós de lesions o a través de grans gotes respiratòries durant contacte perllongat cara a cara” i ha especificat que la malaltia dura entre dues i quatre setmanes. La taxa de mortalitat de la verola del mico és molt baixa, com es pot veure en les dades de l’Àfrica, on està prou estesa.