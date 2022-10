Ven “un llit, un matalàs i un sommelier” i es fa viral

Un llit, un matalàs i un sommelier. Sembla un acudit, però en realitat és el text que apareix en un anunci de Wallapop que s’ha fet viral en els últims dies. En aquest anunci es veu el matalàs que es ven amb el llit, però el graciós no és el que es veu a la imatge sinó el text que acompanya l’anunci, on el venedor ha confós la paraula somier -la part del suport elàstic del matalàs- amb sommelier -l’expert en vins-. Aquesta confusió ha fet les delícies dels usuaris de Twitter, que no han pogut resistir-se a comentar el divertit lapsus d’aquest usuari de Wallapop.

Así da gusto, una cama, un colchón y un señor que te sirva vinos. pic.twitter.com/AE2bMPMdCo — Soy Camarero (@soycamarero) September 22, 2022

“Si no talla pernil no el vull”

Així, el principal compte que se n’ha fet ressò, @soycamarero, ha obert la veda amb un tuit on diu “així dona gust: un llit, un matalàs i un senyor que et serveixi vins”. Les reaccions divertides no s’han fet esperar. “Un home que serveixi vins no em cal, a mi el que em cal és algú que em canti una canço fins que em quedi adormida”, diu una usuària mentre una altra respon “una ganga si és amb servei a l’habitació”. Un altre comenta “ara entenc el preu, gràcies per l’aclariment” i una quarta segueix la broma i diu que si no li talla pernil no el vol.

Sino me dan al corta jamón, no lo quiero! Jajaja — Olaya García (@elora646) September 22, 2022

“Què barat surt el tràfic de persones”

“Per 320? Me’l demano”, és una de les respostes que més han agradat, mentre una altra persona apunta “què barat surt el tràfic de persones”. Alguns són una mica més seriosos i no entenen com l’usuari de Wallapop no s’ha adonat que la paraula correcta és somier i no sommelier. Per últim, un altre usuari que ha comentat es pregunta: “Serà Rioja o Rivera?”