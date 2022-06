Vaga indefinida dels treballadors de neteja de Vilanova i la Geltrú

Els treballadors de la neteja viària de Vilanova i la Geltrú s’han plantat. Des d’aquest dimecres la neteja viària d’aquest municipi és a càrrec d’una empresa municipal, la raó per la qual han començat una vaga indefinida. Els canvis en la gestió de la neteja de la ciutat han provocat setze acomiadaments d’operaris així com la congelació salarial per als pròxims vuit anys, segons ha denunciat Comissions Obreres (CCOO) en un comunicat.

Els treballadors han denunciat la “desastrosa gestió” de la integració de la neteja en la companyia d’aigües de l’Ajuntament, que no ha respectat la subrogació de treballadors. Fonts de l’empresa que prestava el servei fins aquest dimecres, Valoriza, han assegurat que hi havia 74 treballadors, mentre que ara n’hi ha 58. Això significa que l’empresa municipal ha decidit “no subrogar el contracte” a aquests 16 treballadors que han estat acomiadats, segons denuncien, pel que han començat la vaga.

El tripartit de Vilanova va decidir internalitzar el servei el passat setembre

Va ser el govern d’ERC-Capgirem CUP-JuntsxCat qui va acordar en un ple el passat mes de setembre que s’internalitzaria el servei de neteja viària de les platges de Vilanova i la Geltrú perquè així es guanyaria eficiència al servei i tindria un preu més econòmic. Un cop s’ha fet oficial el canvi, a banda de la no subrogació d’aquests setze treballadors, que ara estan acomiadats, també s’ha aprovat una congelació salarial per als pròxims vuit anys. El govern de Vilanova s’havia compromès a conservar la feina de tots els treballadors i respectar les seves condicions laborals, però ha passat tot el contrari.

Els sindicats del comitè d’empresa de Valoriza, l’antiga empresa que s’encarregava de la neteja a Vilanova, han convocat una vaga indefinida en protesta per aquests fets. Compten amb el suport de Som VNG i el PSC, que no van votar d’acord amb aquesta internalització. Els sindicats també denuncien que sigui l’empresa pública Companyia d’Aigües la que assumeixi aquesta neteja i la que ha obligat a aquests canvis en les condicions laborals.

Per tot això, CCOO i UGT carreguen contra el govern de Vilanova i la Geltrú per haver aplicat “polítiques neoliberals” sota l’aparença de “remunicipalització de serveis”. També denuncien la manca de diàleg amb l’alcaldessa i les “amenaces i provocacions constants” contra les condicions laborals dels treballadors que fins ara prestaven servei al municipi amb l’empresa Valoriza. En paral·lel a aquest servei de neteja, la jardineria i la recollida d’escombraries també s’han vist afectats i s’internalitzaran. Els resultats també seran negatius pels seus treballadors, denuncien els sindicats, que posen d’exemple la reducció de la jornada laboral a 35 hores.