El personal laboral d’Educació s’afegeix a la vaga contra Cambray

El sindicat majoritari en educació, USTEC, ha convocat aquest dimarts el personal laboral a la vaga d’aquest dimecres. Sota el lema Ens sobren els motius, USTEC ha denunciat que el personal laboral del departament sigui “invisible” per la conselleria que dirigeix Josep Gonzàlez Cambray i ha cridat a la vaga fins que es reverteixi la situació.

Els vuit punts que reclama el personal laboral del departament d’Educació, “imprescindible” pel funcionament de la comunitat educativa, coincideixen amb els de la convocatòria sindical unitària. Són els següents:

Pla d’estabilitat per a tots els treballadors en abús de temporalitat que no obtinguin plaça en els processos selectius d’estabilització. Per als tècnics en educació infantil (TEEI) demanen plaça “immediata”. Augment del personal laboral a tots els centres. USTEC sosté que és imprescindible per poder atendre tot l’alumnat, especialment aquells amb necessitats especials d’aprenentatge Rebuig frontal a la subcontractació de serveis a empreses privades. El sindicat majoritari sosté que l’escola ha de ser de gestió pública Cobrir les substitucions del personal laboral des del primer dia: millora de la gestió i el funcionament de la borsa per garantir processos més àgils i transparents -rebuig al decret de plantilles tombat parcialment pel Suprem- i canvi de terços a mitjos per les substitucions. Etapa 0-3 gratuïta, pública i de gestió pública a partir d’un augment de dotació econòmica, equiparació de les ràtios a la normativa europea, implementació d’equips directius a les llars d’infants i contractació d’educadores per a les escoles rurals, on només hi ha tècnics. Compliment de l’horari i les funcions assignades Reversió de les retallades i inversió del 6% del PIB en educació Increment de les reunions amb el Comitè Intercentres i les Meses Tècniques. USTEC reclama “prou imposicions” i negociacions “reals” a les meses. El sindicat denuncia que les reunions a les meses són “merament informatives”.

Els directors collen Cambray

Aquest dilluns El Món va tenir accés a la carta de 300 directors de centres educatius catalans que avisaven que el sistema públic “pot arribar al col·lapse” si la conselleria no redreça la situació. Les direccions d’aquestes escoles i instituts carreguen durament contra la conselleria per la “manca de recursos humans i econòmics” que posen el sistema públic “en risc”. Assenyalen que calen més recursos així com “comunicació i confiança” entre els centres i departament. Els directors que han signat amb nom i cognom avisen que estan “cansats” d’haver de resoldre “situacions complicades” sense tenir la “complicitat” de la conselleria. Demanen una reunió urgent amb el conseller i avisen que faran sentir la seva veu si no es produeix aquesta trobada.

Els directors no concreten en aquesta missiva si els seus centres s’adheriran a la vaga d’aquest dimecres 25 de maig, però tot fa semblar que sí, ja que les seves reivindicacions són exactament les mateixes que les dels sindicats i les del personal laboral que finalment també s’hi adherirà.