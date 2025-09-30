Una escola catalana, a la venda a preu de saldo en una pàgina de subhastes

Si algú amb força poder adquisitiu vol comprar una escola ho podrà fer a la localitat de Gavà. L’immoble, valorat en 2,3 milions procedeix del concurs del Col·legi Sagrat Cor de Jesús S.L. i que té un preu de sortida en subhasta pública del 55% del seu valor: 1,3 milions d’euros. Segons destaca el portal especialitzat Escrapalia, on està publicat l’anunci, aquesta escola es troba en una zona urbana consolidada i ben comunicada i situada al carrer de Santa Teresa número 9. La subhasta es mantindrà activa al portal especialitzat fins al pròxim 4 de novembre, quan es tancarà l’oferta de subhasta.
L’edifici
L’edifici, segons detallen des del portal on es duu a terme aquesta, gaudeix d’una superfície construïda de 2.493 metres quadrats i una superfície útil de 1.744 metres quadrats repartits en 3 plantes: una planta semisoterrani amb Gimnàs, sala polivalent, dos banys, vestuaris i local tècnic; planta baixa, amb vestíbul, sala, tres despatxos, menjador, dos lavabos i tres aules; planta entresolat amb cinc aules, distribuïdor i dos lavabos; planta primera, amb set aules, tres lavabos i distribuïdor; i planta segona, amb sis aules, distribuïdor i tres lavabos.
A més, detallen que l’edifici té un ascensor instal·lat i operatiu, gas connectat a la xarxa, sistemes de sanejament i aire condicionat, instal·lació contra incendis, telefonia fixa, sistemes de seguretat, porter automàtic i videoporter. Les característiques de l’immoble permeten que ara mateix sigui ideal per a seguir exercint la labor educativa o la reconversió en un edifici que tingui usos permesos per la normativa urbanística de la localitat.