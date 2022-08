Un tallador de pernil professional cobra 2.000 euros al mes de mitjana

Els talladors de pernil ibèric es podrien definir com una professió oblidada fins fa uns anys, però actualment hi ha una gran demanda d’aquests professionals. De fet, tan gran és la necessitat, que hi ha companyies que poden arribar a pagar sous de 2.000 euros al mes a un tallador de pernil professional. El motiu és la demanda creixent de pernil a països estrangers, on s’ha d’exportar tallat i és necessari que estigui fet per un professional.

Un tallador professional de pernil fent la seva feina / Europa Press

Segons una notícia del 324 d’aquest dissabte, a alguns talladors de pernil ibèric se’ls arriba a pagar 2.000 euros al mes per fer la seva feina. Tot i que sembla una xifra alta, s’ha inflat amb els anys i a causa de la falta de personal professional que pugui fer aquesta feina. I és a les empreses els costa trobar talladors professionals que es puguin fer càrrec de preparar les safates que després s’envien a països estrangers. A més, el pernil canvia depenent de la classe que és i, segons explica el mitjà, un expert és capaç de tallar de la manera adequada el producte per aconseguir treure’n el profit més gran.

Un coneixement absolut del producte i de l’animal

La feina d’un tallador de pernil professional no és senzilla. De fet, segons expliquen els experts, cal saber la raça del porc, d’on prové, conèixer la peça que s’està tallant i fer-ho de la millor manera possible. “La suavitat del pernil de gla no és la mateixa que la del pernil d’enceball, s’ha de saber què estàs tallant”, declara Javier Castro, gerent de l’empresa cordovesa Belloterra. En aquest sentit, no és estrany que amb l’increment d’exportacions de pernil a altres països, també hagi crescut la necessitat de tenir persones professionals que puguin tallar bé el producte. A més, en ser una professió amb escàs personal fa difícil trobar talladors a tot arreu, per això poden arribar a cobrar uns 2.000 euros al mes.