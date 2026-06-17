Els Bombers han hagut de fer front aquest dimecres a un incendi que ha afectat part de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA-CReSA), situat al campus de la UAB, a Cerdanyola del Vallès. L’avís s’ha rebut a les 15.22 hores i, des del primer moment, s’ha procedit a l’evacuació completa de les instal·lacions. Els Bombers han donat per controlat el foc cap a tres quarts de sis de la tarda. No hi ha hagut constància de ferits.
Segons les primeres informacions, el foc s’ha iniciat pocs minuts abans de dos quarts de quatre de la tarda en una caseta adossada a l’exterior de les instal·lacions, utilitzada com a espai de granja, i s’ha propagat posteriorment cap a l’interior d’un dels laboratoris del centre. El material altament combustible present tant a la caseta com a les instal·lacions ha generat una gran columna de fum negre visible des de diversos punts del Vallès, inclosa la zona de l’AP-7.
Els tres sectors de treball són:— Bombers (@bomberscat) June 17, 2026
1. L’interior de l’edifici principal dels laboratoris.
2. L’interior d’una de les naus adjacents que conté palla i ha cremat completament.
3. Monitorem focus secundaris que es puguin propagar a la massa forestal propera al centre.#bomberscat
Un incendi en una caseta adossada al centre de recerca de l’IRTA CReSA, a Cerdanyola del Vallès, ha obligat a evacuar el personal que hi havia a l’edifici.— 3CatInfo (@3CatInfo) June 17, 2026
Els bombers han rebut l’avís a les 15.22 https://t.co/RtwAmqDqYs pic.twitter.com/RD0sKpeFB8
Intervenció dels Bombers i tres focus d’actuació
Fins al lloc s’hi han desplaçat 15 dotacions dels Bombers de la Generalitat, que han desplegat un dispositiu centrat en tres sectors: l’interior de l’edifici principal dels laboratoris, una de les naus adjacents on hi havia palla —que ha cremat completament i que és el focus d’origen— i el control de possibles focus secundaris amb risc de propagació cap a la massa forestal propera. Els treballs d’extinció evolucionen favorablement, segons han informat els Bombers, que continuen remullant i revisant els punts calents per evitar rebrots.
Incertesa sobre els animals
El personal del centre s’ha autoevacuat de manera immediata en rebre l’avís, sense que cap persona resultés ferida. Tot i això, la situació dels animals estabulats al recinte —on es fan investigacions en biologia animal i malalties com la pesta porcina africana— encara no ha pogut ser confirmada completament. Els efectius d’emergències han intentat evitar que les flames afectessin les zones on hi havia animals, però de moment no s’ha pogut assegurar el seu estat. Els Bombers també han monitorat l’entorn per prevenir que l’incendi es propagués a la massa forestal propera al recinte de Collserola.