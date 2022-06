Un exdirector de l’ACA i cinc exdirectius més, condemnats per pactar contractacions

L’exdirector de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) Manuel Hernández –també expresident de l’ATLL, Aigües Ter-Llobregat– i cinc exdirectius més de l’organisme han sigut condemnats a dos anys de presó i a penes d’inhabilitació d’entre quatre i vuit anys per haver pactat la contractació de feines amb determinats empresaris abans de treure els encàrrecs a concurs públic. La sentència és de la secció 8 de l’Audiència de Barcelona, que condemna quatre dels acusats per revelació d’informació reservada i les altres dos dos per utilització d’aquesta informació. El tribunal considera provat que van acordar contractacions en reunions amb empresaris.

Segons la sentència, recollida per Europa Press, l’Audiència també els condemna de quatre a vuit anys d’inhabilitació per prevaricació En canvi, els absol de malversació de cabals públics que se’ls imputava perquè els magistrats consideren que no s’ha provat suficientment el suposat perjudici econòmic per a l’ACA a causa de les contractacions fraudulentes.

La resolució explicita que els acusats i jutjats eren “conscients del deure de sigil a què els obligava la condició de funcionaris” i que, en canvi, “es van concertar per anticipar informació confidencial” als empresaris que volien beneficiar abans que les feines sortissin a licitació. D’aquesta manera, la contractació d’uns treballs per millorar la qualitat de les aigües va ser “irregular”. De fet, en el judici la fiscalia havia argumentat fins i tot que els acusats havien fraccionat expressament les contractacions per evitar haver de fer cap concurs, de manera que l’ACA va acabar adjudicant a dit contractes petits per un valor de més d’un milió d’euros, i les empreses triades estaven vinculades a dos dels exdirectius condemnats en la sentència.

A més de Manuel Hernández, entre els condemnats també hi ha Joan Lluís Quer, que després seria president d’Infraestructures de la Generalitat en l’època de Artur Mas, Gabriel Borràs. Els fets jutjats es van produir el setembre del 2007, quan governava el tripartit de José Montilla, amb Francesc Baltasar com a conseller de Medi Ambient.

El cas pendent d’aclarir d’Imma Mayol

Imma Mayol, quan era gerent de l’empresa Emaya, de Palma / Europa Press

La sentència que condemna Manuel Hernández i Gabriel Borràs, que eren en el càrrec dins de l’òrbita d’ICV, arriba mentre Imma Mayol –exregidora de l’Ajuntament de Barcelona per ICV i ara part de l’equip del vicepresident d’Ecologia de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), Eloi Badia, també regidor d’Ada Colau– té oberta una investigació judicial per un cas de possible delicte mediambiental. Juntament amb altres excàrrecs de l’empresa Emaya, la companyia pública que gestiona el cicle de l’aigua a la ciutat de Palma, Mayol està implicada en un cas en què s’investiga si van deixar de prendre les mesures que calien per evitar que s’aboquessin aigües brutes al mar des d’una depuradora.