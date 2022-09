Últimes hores per comprar un bitllet de La Grossa de La Diada

Ha arribat el gran dia del sorteig extraordinari de La Grossa de La Diada, amb premis de fins a dos milions d’euros, i potser encara no tens el teu bitllet. Si aquest és el cas, no cal patir: el sorteig és a partir de les 13 hores i encara ets a temps de comprar-ne a la web de Loteries de Catalunya fins a les 12 hores. De fet, fins i tot pots triar el número que vulguis, per raons sentimentals o perquè hi ha xifres que et porten sort o perquè hi ha combinacions que trobes més boniques que altres. Qualsevol criteri és bo, perquè tots els números són dins del bombo i són iguals davant l’atzar.

Tres sortejos en un: la Grossa més grossa

El premi més gros és de 2 milions d’euros, i se l’endurà qui tingui un bitllet en què les 5 xifres i la sèrie coincideixin amb les extraccions del primer sorteig. Però no tot s’acaba aquí, perquè també es premiaran les 5 xifres i totes les terminacions d’aquest número guanyador, així com el número anterior i posterior: aquests premis van dels 50.000 euros (34 bitllets l’obtindran) fins als 5 euros (252.000 bitllets en què els portadors recuperaran la inversió feta).

I encara caldrà afegir-hi els premis dels altres dos sortejos, ja que se’n fan tres en total: un primer sorteig per al primer premi –amb els premis menors que arrossega–, un segon sorteig per al segon premi, de 20.000 euros –amb els seus corresponents premis menors segons les mateixes combinacions que amb el primer sorteig– i un tercer sorteig per al tercer premi, de 10.000 euros –amb una altra tongada de premis menors associats. Pots veure el detalls de tots els premis en la taula que tens sota aquestes línies o en aquest enllaç de Loteries de Catalunya.