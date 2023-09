‘Origen i actualitat del turisme a casa nostra’: taula rodona al Museu d’Història de Catalunya

Quins reptes té Catalunya amb el turisme i què ha de fer per assumir-los? Com hem arribat a la gentrificació de moltes àrees del país? Com ha de ser el turisme sostenible? És possible? S’estan posant les bases per fer-ho viable? Totes aquestes preguntes i moltes més seran plantejades i objecte de debat a la taula rodona Origen i actualitat del turisme a casa nostra, que es farà el dijous 28 de setembre, a les 19 hores, al Museu d’Història de Catalunya (MHCat). El col·loqui s’organitza en el marc de l’exposició Obert per vacances, que repassa la història del turisme a Catalunya i n’exposa les claus econòmiques i socials. La mostra es pot veure actualment al Museu d’Història, fins al dia 1 d’octubre.

Com explica el seu comissari, Sergi Freixes, l’exposició fa un recorregut per la història del turisme a Catalunya, des de finals del segle XIX fins ara, amb especial atenció a salt qualitatiu i quantitatiu que es va produir als anys 60 del segle XX, quan comença el turisme de masses.

Ponents experts en el col·loqui

De la mateixa manera que ho fa l’exposició, la taula rodona del dia 28 vol ajudar a reflexionar sobre els reptes del turisme, incloses les externalitats, els impactes negatius que genera sobre les zones més pressionades, des del punt de vista ambiental i d’afectació sobre la població, alhora que també es vol tenir en compte el que representa com a activitat econòmica, per la qual cosa cal buscar les millors fórmules, en tots els sentits per reorientar aquest sector.

A la taula rodona Origen i actualitat del turisme a casa nostra, el Museu d’Història hi ha convidat, com a ponents, professionals del sector turístic i membres d’entitats i col·lectius implicats.

Hi participen:

Gemma Cullell. Membre de la junta de l'Associació de guies de Catalunya (AGUICAT)

Membre de la junta de l’Associació de guies de Catalunya (AGUICAT) José Antonio Donaire. Professor de la Facultat de Turisme de l’UDG i recercador a l’INSETUR

Jesús Martín. Cofundador i director de l'Associació AETHNIC

Martí Sabrià. Consultor de planificació turística i exdirector del Grup Costa Brava Centre

David Soler. Membre de l'Assemblea de Barris pel Decreixement Turístic

Modera:

Júlia Roig, grau en Humanitats, especialitzada en gestió del patrimoni i museologia.

Cartell de la taula rodona ‘Origen i actualitat del turisme a casa nostra’, al Museu d’Història de Catalunya

La filosofia de l’exposició ‘Obert per vacances’

Per iniciar aquest el tour per l’exposició i conèixer els orígens del turisme a Catalunya és important entendre què vol dir ser turista o fer turisme. De les múltiples definicions que podem trobar, el Museu d’Història de Catalunya ha triat un fragment d’un text d’Antoni Muntanyola en el seu llibre Organització turística de Catalunya, que tot i ser escrit el 1932, molt abans del boom del turisme, ja n’avançava algunes claus.

“Alguns economistes defineixen el turista com aquella persona que viatja moguda per un interès no lucratiu, això és, sense actuar com a productora. La conveniència, però, de facilitar l’estadística i les dificultats que presenta una classificació precisa de mòbils de cada viatger, ha fet que avui es doni el nom de turista d’una manera general a tot aquell qui sojorna fora de la seva residència acostumada”.

“[…] El turisme és practicat des dels temps més remots, per imperatius de salut, per esperit religiós, per interès d’estudi i pel plaer de contemplar tot allò que existeix de monumental, d’exòtic, de pintoresc. Modernament, per efecte de la difusió cultural i pels nous mitjans de comunicació, són tantes les forces motores d’aquest esport universal, que la seva pràctica ha vingut a generalitzar-se com a necessitat de l’esperit i l’equilibri, principalment, per a aquells que viuen dintre del clos trepidant de les grans ciutats […]”