Lleida, aventura en plena natura

Torna la primavera i la natura recupera la seva màxima esplendor. Una de les millors èpoques de l’any per gaudir de l’enorme patrimoni natural que la demarcació de Lleida, des de la Plana fins al Pirineu, pot oferir als visitants que busquin viure experiències de qualitat en entorns privilegiats i a l’aire lliure. El ventall d’activitats a fer amb amics o acompanyats de la família és ampli i al mateix temps és el moment òptim per descobrir els espais naturals i paisatges de gran valor ecològic i bellesa extraordinària que ofereix la demarcació i que és precisament durant aquests pròxims mesos quan mostren tota la seva riquesa.

Ràfting a Llavorsí, al Pallars Sobirà / Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida / Anna Meneses

Des dels esports d’aventura com el ràfting, caiac o barranquisme pels rius de la demarcació a les rutes a peu o en bicicleta per diferents indrets, passant per l’observació ornitològica, la floració dels arbres, l’observació astronòmica o les festes populars i gastronòmiques, entre altres, formen un catàleg complet de possibilitats que les Terres de Lleida i el Pirineu proposen als turistes per treure el màxim profit de les temperatures agradables que ens portaran els pròxims mesos fins a l’arribada de l’estiu.

La primavera, un esclat de vida

L’arribada de la primavera és sinònim de vida que esclata. Els arbres floreixen, la neu comença a desfer-se i l’aigua brolla riu avall, els animals tornen a treure el cap i els espais verds recuperen la seva majestuositat. Formes, colors, olors i sons. Tot canvia i s’omple de vitalitat i la demarcació de Lleida s’ofereix al visitant en tota la seva plenitud. I això, complementat amb allotjaments de qualitat i una gastronomia incomparable, fa que l’experiència sigui excepcional. Amb l’arribada del bon temps s’encavalquen el final de la temporada d’esquí, alpí i nòrdic, amb l’inici de la campanya d’esports d’aventura i turisme actiu. En ambdós casos, les comarques lleidatanes són referents estatals i internacionals. A poc a poc, el fred i el blanc de la neu aniran donant pas a la bonança i al verd dels boscos i paratges del Pirineu lleidatà, mentre que a la Plana la boira escampa i la llum del sol guanya minuts dia a dia.

Estany d’Ivars i Vila-sana, Pla d’Urgell / Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida / Oriol Clavera

El Pirineu i les Terres de Lleida són el destí per excel·lència a l’hora de dur a terme activitats a l’aire lliure i practicar esports d’aventura. Ho avalen les més de 270 empreses dedicades al turisme actiu i més de 50 disciplines que s’hi poden dur a terme. El ràfting continua sent la punta de llança del turisme actiu al Pirineu lleidatà, però l’oferta d’activitats és molt més àmplia. A la xarxa fluvial de Lleida que formen el Noguera Pallaresa, el Noguera Ribagorçana, el Segre i la Garona a la Val d’Aran, on, a més dels descensos de ràfting, s’hi poden practicar el piragüisme, el caiac, l’hidrospeed o el barranquisme, cal sumar-hi els diferents embassaments de la demarcació (com els de Sant Antoni, Rialb, la Torrassa o Sant Ponç, entre altres), on es poden dur a terme un gran nombre d’esports aquàtics com canoa, caiac, wakeboard, esquí nàutic, surf de vela, vela, esquí nàutic, hidrobob o dònut i pàdel surf.

Després del fred de l’hivern, les temperatures suaus que ens porten els mesos de primavera també són ideals per retrobar-se amb la natura i gaudir de l’aire pur, i les contrades lleidatanes són idònies per fer-ho, sigui a peu o en bicicleta. Al Pirineu hi trobem boscos i espais verds com el parc nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici i els parcs naturals de l’Alt Pirineu i del Cadí-Moixeró, o la zona del Montsec i el congost de Mont-rebei, que esdevenen indrets excepcionals per a la pràctica del senderisme amb infinitat de rutes, des de les més exigents fins a d’altres perfectes per passar un dia amb família. Però també la Plana de Lleida té els seus racons ideals perquè els amants de l’excursionisme i de la bicicleta puguin fer una escapada. L’estany d’Ivars i Vila-sana, l’Aiguabarreig del Segre-Cinca, el pantà d’Utxesa o la banqueta dels Canals d’Urgell en són alguns bons exemples.

Parapent a Àger / Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida / Sergi Reboredo

I si hem parlat de l’aigua i la terra també cal destacar les activitats a l’aire. Lleida és un referent mundial per als amants de les disciplines aèries, amb espais com la serra del Montsec –concretament a Àger– i les valls d’Organyà, a l’Alt Urgell, ideals per practicar esports com el parapent, l’ala delta, el vol sense motor, els ultralleugers o els globus aerostàtics.

Gaudir en família

Viure experiències en família és un dels objectius de moltes persones que visiten els pobles i ciutats de la demarcació, que de mica en mica ha esdevingut un destí de referència del turisme familiar i de proximitat. La gran riquesa patrimonial del territori el converteix en un destí idoni per a tots els públics, amb propostes com el conjunt romànic de la Vall de Boí, declarat Patrimoni Mundial de la UNESCO, la Seu Vella de la ciutat de Lleida, el poblat ibèric dels Vilars d’Arbeca, les construccions de pedra seca, els castells de la Segarra i l’Urgell, les pintures del Cogul i molts altres elements museístics, monumentals, arquitectònics i de valor històric que estan dispersos per la geografia lleidatana.

Sant Climent de Taüll, una peça molt valuosa del patrimoni de la Vall de Boí / Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida / Lala Díaz

I a tot això cal sumar-hi propostes tan singulars com la posada en marxa del Tren dels Llacs, que ofereix als seus viatgers la possibilitat de descobrir unes vistes magnífiques en el transcurs del trajecte de la Plana al Pirineu; les visites al Parc Astronòmic Montsec, on es pot veure un dels millors cels d’Europa reconegut amb el segell Starligtht de la UNESCO, o l’espectacle de la floració dels ametllers i dels fruiters que tenyeixen de color els camps de la plana de Lleida, amb l’organització d’activitats vinculades amb la floració a diferents municipis de les comarques de les Garrigues, el Segrià i l’Urgell, entre d’altres.

I per aquells que vulguin anar més enllà i busquin connectar amb la natura i viure-la amb els cinc sentits, la proposta dels Banys de Bosc és la seva opció. El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida ha identificat 13 rutes, entre les 500.000 hectàrees de boscos, que conformen aquest projecte i que són una proposta perfecta per poder fugir de l’estrès de la ciutat i del dia a dia i poder fer una immersió en paratges boscosos rodejats de silenci i tranquil·litat apostant al mateix temps per l’Ecoturisme i el turisme sostenible.

De la Passió de Cervera a les baixades de falles

La primavera a Lleida també és temps de celebracions, amb la Setmana Santa a l’epicentre de les festivitats amb manifestacions com la Passió de Cervera, però amb moltes altres cites assenyalades del calendari com Sant Jordi, l’Aplec del Caragol, la Fira de Titelles de Lleida, el Festival de Murals i Art Rural de Penelles, sense oblidar les diverses activitats i propostes gastronòmiques arreu del territori.

I, per descomptat, per tancar el calendari primaveral i donar la benvinguda al solstici d’estiu diferents pobles del Pirineu lleidatà celebren les espectaculars baixades de falles, summament populars gràcies al reconeixement de la UNESCO, que les va declarar Patrimoni Immaterial de la Humanitat.

Fauna al Puig de les Morreres, al Solsonès / Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida / Ricard Badia

I no podien pas faltar les propostes per a tots aquells que estimen els animals. El Zoo dels Pirineus d’Odèn, al Solsonès, o l’Aran Park, a Bossòst, són dues de les principals opcions que permeten als visitants conèixer de ben a prop algunes de les espècies més singulars de l’ecosistema lleidatà. I en aquest camp cal destacar també que tots aquells aficionats al turisme ornitològic, una disciplina que va en augment, poden descobrir a les Terres de Lleida algunes zones humides, com el pantà d’Utxesa o l’Aiguabarreig de Seròs, perfectes per albirar espècies d’ocells úniques a Catalunya i algunes d’elles en perill d’extinció.

Lleida sobre dues rodes

Quan la boira escampa és el moment de treure la pols a les motos i tornar a la carretera. Les comarques de Lleida tenen tot el que fa falta per aprofitar al màxim l’experiència sobre les dues rodes. Rutes precioses per convertir el trajecte en una experiència única, bons restaurants per fer parada i sobretot pobles amb un encant especial que fan que el viatge valgui la pena. Entre ells, per exemple, Durro (l’Alta Ribagorça), Arties, Garòs i Bagergue (la Val d’Aran), distingits entre els pobles més bonics d’Espanya. A més la demarcació disposa de 52 establiments d’allotjament i 44 de serveis complementaris que tenen el segell de Moturisme, el qual garanteix als motoristes que trobaran unes instal·lacions que estan pensades per satisfer les seves necessitats, com una zona d’aparcament coberta, espai per guardar els cascs o informació sobre la meteorologia de la zona.

Turisme familiar i de qualitat, paisatges naturals, una gastronomia incomparable, allotjaments per a tots els gustos, un ampli catàleg patrimonial, activitats a l’aire lliure i per a tots els públics o fires i festes de tota mena són els grans atractius de les contrades lleidatanes per planificar una escapada amb l’arribada del bon temps, però serà el tarannà afable i hospitalari de la seva gent el que convertirà l’experiència en única. Val la pena provar-ho.

Més informació a la web del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, aralleida.cat.