Les aplicacions que no et pots perdre per viatjar sense saber idiomes

Avui en dia no cal saber idiomes per poder viatjar i fer turisme arreu del món sense patir les inconveniències de no entendre’s. Hi ha moltes aplicacions que permeten traduir els missatges per fer-se entendre a tot el món i la majoria d’elles funcionen molt bé. Ara bé, n’hi ha tres que destaquen per sobre de la resta i serveixen tant per Iphone com per Android. Són les següents:

Google Traductor

Aquesta eina és la més utilitzada a tot el món des del seu naixement el 2006. Els viatgers de tot el món l’utilitzen per fer turisme i poder-se comunicar i el cert és que l’algoritme funciona molt bé. De fet, tradueix de forma automàtica més de 100 idiomes que detecta sense haver-los de seleccionar. Funciona amb text i veu, tot i que a vegades comet errors, sobretot en conceptes molt tècnics. Alguns poden ser grotescs, però l’aplicació funciona molt bé. No serveix per a noms propis, com demostra la traducció d’Inés Arrimadas en castellà al català Inès Acostades o Pablo Esglésies enlloc d’Iglesias.

Traductor de Microsoft

Té fins a 60 idiomes molt ben traduïts. De fet, fins i tot et tradueix diversos idiomes en un mateix text, el que facilita molt la comunicació entre dues persones que parlen llengües diferents. El traductor funciona tan bé que la Universitat de Barcelona l’està provant per poder fer classes en català que es tradueixin al castellà de forma automàtica per als alumnes nouvinguts.

TripLingo

Aquesta aplicació està pensada per viatjar, com diu el seu mateix nom: Trip. Tradueix instantàniament 42 idiomes en veu i text i serveix també com a guia per saber els costums del lloc, com s’ha de vestir i quines propines s’han de donar. Aquesta aplicació és gratuïta, tot i que algunes funcions més avançades com ara les classes per aprendre els idiomes o llistes de frases específiques s’han de pagar mensualment. Fins ara l’aplicació demana 20 euros mensuals per aquestes funcions extra.