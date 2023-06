Els tres nous permisos per cuidar familiars aprovats ‘in extremis’

El govern espanyol ha aprovat in extremis tres nous permisos per cuidar familiars i convivents previstos a la futura Llei de Famílies, congelada per l’avançament electoral. El Ministeri de Treball ha anunciat que s’ha optat per aprovar-los a dins d’un reial decret llei que inclou un nou permís parental per a la cura de fills que podrà gaudir-se fins que l’infant tingui vuit anys i que tindrà una durada màxima de vuit setmanes. Una altra novetat és un permís de cinc dies remunerats per tenir cura de familiars que hagin patit un accident o malaltia greus. També es crea un permís de quatre dies per causes de força major vinculades a motius familiars urgents i imprevistos. Per últim, quan dues persones es registrin com a parella de fet podran gaudir d’un permís de 15 dies naturals, tal com passa amb els matrimonis.

Tots els detalls dels nous permisos

1. Permís de 8 setmanes per cuidar fills. El poden agafar tant els pares com les mares per cuidar dels fills i no està remunerat. Es pot gaudir de manera continuada o discontinua i es pot triar si és a temps complet o parcial. Es pot utilitzar fins que els infants tinguin vuit anys. Podria fer-se servir durant les vacances d’estiu o per facilitar l’adaptació dels infants a l’escola.

2. Permís de 4 dies anuals per tenir cura d’un familiar de fins a segon grau o un convivent. S’ha de justificar i és per “accident, malaltia greu, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que requereixi repòs”.

El Consell de Ministres aprova la llei de famílies que preveu un permís de cures de 5 dies l’any | Pixabay

3. Permís de 4 dies anuals per força major per motius familiars urgents i imprevistos. Es pot demanar en cas de malaltia o accident greus que requereixin la presència immediata del treballador. Es distribueix per hores. S’afegeix un en el permís per mort del cònjuge per tenir en compte les parelles de fet, que també podran disposar de dos dies.

Altres mesures aprovades al decret

El govern espanyol ha ampliat el dret dels treballadors a adaptar la jornada laboral si tenen persones dependents a càrrec si acrediten que han de tenir cura de fills majors de 12 anys, del cònjuge o de la parella de fet, de familiars de fins a segon grau o de dependents que visquin al mateix municipi. Les famílies monoparentals podran gaudir de les ampliacions completes de suspensió de contracte que ja es contemplen en el cas de les famílies amb dos progenitors per discapacitat del fill o per naixements múltiples. També es prorroga fins al 31 de desembre la prohibició d’acomiadar a les empreses que rebin ajudes públiques.