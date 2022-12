Un camió bolcat provoca cues quilomètriques a l’AP-7

Un camió carregat de taronges ha bolcat a l’AP-7 a l’alçada de Sant Celoni aquesta nit. El vehicle ha patit l’accident a les 4 de la matinada, i ha mantingut blocada completament la via durant quatre hores. Segons el Servei Català de Trànsit, les autoritats no han pogut iniciar el procediment per retirar el vehicle de la via fins a les 8 del matí. Amb només un carril obert des de l’inici dels procediments, s’espera que es trigui unes quatre hores a normalitzar la situació, segons ha declarat el director del STC Ramon Lamiel a Rac 1. Segons ha informat el servei, el conductor del camió n’ha sortit il·lès.

A les 10 del matí, l’incident ja havia provocat cues de més de sis quilòmetres al punt afectat, en un dissabte, a més, d’elevada concentració de trànsit a causa de l ‘operació sortida del pont de la puríssima. L’operatiu dels Mossos d’Esquadra durarà fins al pròxim diumenge dia 11, i els agents esperen prop de mig milió de desplaçaments durant les jornades festives. Només entre divendres i el matí de dissabte, ja n’han comptabilitzat 280.000, el 60% de les estimacions per a tota la setmana.

Un pont més lent

Segons les xifres publicades pel mateix Servei Català de Trànsit, els desplaçaments durant les primeres hores del Pont han estat per sota del que s’esperava amb la referència d’altres anys. Divendres a la nit s’havien desplaçat cap a fora de l’Àrea Metropolitana de Barcelona uns 157.000 vehicles, un 12% menys que en les mateixes dates del 2021. Encara més lluny, informen les autoritats, queden les xifres de desplaçaments d’abans de la pandèmia durant l’operació sortida de la Puríssima: un 16% més elevades que les d’enguany. La de Sant Celoni és la primera incidència important de l’operació sortida, en tant que les darreres informacions de divendres celebraven una primera jornada lliure d’accidents.