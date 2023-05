Territori exigeix a Renfe que estengui el servei de bus a tota l’R2 sud

El Departament de Territori ha exigit a Renfe que estengui el servei alternatiu de busos a totes les estacions de l’R2 sud mentre duri l’avaria de Gavà. Actualment, el servei alternatiu de busos només connecta els municipis de Castelldefels, Gavà i Sant Vicenç de Calders amb Barcelona. La petició s’ha fet durant una reunió de seguiment de la Generalitat amb l’operador ferroviari d’aquest dilluns. La trobada l’ha encapçalat el secretari de Mobilitat i Infraestructures, Marc Sanglas, i també hi han assistit el director de Transports i Mobilitat del Departament, Oriol Martori, i la directora de Rodalies de Catalunya, Mayte Castillo.

Territori manté obert un expedient informatiu a Renfe per conèixer l’operativa que la companyia té en marxa arran de l’incendi en un quadre de senyals d’Adif a Gavà que ha deixat l’R2 sud amb dos trens per sentit i hora. Segons fonts del Departament, l’operador ferroviari informa cada dia Direcció General de Transports i Mobilitat de l’estat del servei alternatiu per carretera i dels treballs en marxa, però la conselleria vol marcar de prop la companyia i continuarà citant els seus màxims responsables a trobades periòdiques per poder fer un seguiment més exhaustiu de la incidència.

Passatgers de l’R2 Sud atrapats a Castelldefels / ACN

El servei alternatiu de bus només arriba a tres estacions de l’R2 Sud

Durant la reunió d’aquest dilluns, Sanglas ha reclamat a Renfe que ampliï el servei de busos i confia que “aviat” arribi a tots els municipis afectats. Fins ara, Renfe ha explicat que ofereix 35.000 places setmanals en els serveis complementaris de busos llançadora que enllacen Barcelona amb Castelldefels, Gavà i Sant Vicenç de Calders. Aquests busos no tenen un cost addicional per als usuaris, que poden fer servir els títols de transport de Renfe. Territori també manté el reforç dels busos interurbans que connecten Vilanova i la Geltrú i Sitges amb Barcelona, un servei que el Govern facturarà a Renfe.

El Departament també ha demanat a l’operador que faci una anàlisi dels usuaris que ha “pogut perdre” en favor del cotxe o altres sistemes de transport. Segons el Servei Català de Trànsit (SCT), el pas de vehicles per la C-31 Sud entre les 7.00 i les 10.00 ha crescut gairebé un 9% en només una setmana i coincidint amb l’avaria de l’R2 Sud.