Sis ferits en un accident provocat per la càrrega d’un camió a l’Ampolla

Un camió ha xocat aquest divendres a les 12 del migdia a l’AP-7 a l’Ampolla contra quatre vehicles, tres dels quals són turismes. Això ha provocat 6 ferits, el trànsit s’ha hagut de desviar cap a la carretera Nacional 340.L’accident ha estat en sentit sud, al punt quilomètric 309 de l’autopista, segons informa el Servei Català de Trànsit. El camió hauria perdut la càrrega del darrera i hauria xocat contra els vehicles.

En total, s’hi han desplaçat quatre ambulàncies, que han atès a les sis persones ferides de diversa consideració, segons informa el Sistema d’Emergències Mèdiques. A causa de l’accident, els Mossos d’Esquadra han hagut de tallar la sortida 39 de la mateixa via i el carril dret en sentit dsud, provocant més de 5 quilòmetres de cua. Amb això, ara mateix, només hi ha un carril tallat en sentit sud.

Augmenten els positius d’alcoholèmia a les carreteres

Amb això, l’inspector en cap de la divisió de Trànsit dels Mossos, Andreu González, ha alertat aquest divendres que el nombre de positius penals d’alcoholèmia s’ha doblat respecte al 2019. Ho ha explicat en una entrevista a Rac1, on també ha apuntat que l’edat mitjana de les víctimes mortals ha passat dels 65 als 30 anys, fent la comparativa amb el mateix any. Segons González, les xifres mostren que s’està tornant “als comportaments anteriors de la pandèmia”, amb un important nombre d’accidents derivats de les “distraccions”. En aquest sentit, ha lamentat que no hi hagi un comportament “més segur” malgrat tants anys de polítiques viàries.

El risc que comporta beure

González ha avisat del perill que els fets siguin penals, remarcant que significa que la taxa d’alcohol era superior al 0,6 mg/l, i que el comportament del conductor va comportar un risc. “No vull dir que tothom vagi begut, ni tampoc que circular per les carreteres sigui perillós”, ha dit, “però pensem que la contenció dels darrers dos anys amb la pandèmia ha fet que les persones surtin a les carreteres una mica més espitoses”. Una observació que es complementa amb l’edat mitjana de les víctimes, que baixa dels 65 anys del 2019, i se situa entre els 18 i els 30 anys en l’actualitat.