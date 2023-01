Nou títol multiviatge gratis per a busos interurbans de titularitat estatal

El govern espanyol ha creat un nou títol multiviatge gratuït que servirà per a cadascun dels orígens i destinacions de totes les concessions de servei públic de transport regular d’ús general per carretera de titularitat de l’administració de l’Estat, tal com informa l’ACN. El títol, que serà vàlid durant tot el 2023, serà personal i intransferible i només es podrà adquirir un únic títol multiviatge per persona i origen i destinació per cada període de validesa. Aquesta nova iniciativa del Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana (Mitma) tampoc permet fer més d’un viatge d’anada i tornada per dia, a no ser que s’hagi procedit a cancel·lar-lo abans. L’usuari haurà de pagar una fiança per a cada títol multiviatge que serà retornada si es compleix la recurrència requerida establerta en un mínim de 12 viatges.

El nou títol multiviatges per a busos interurbans seran personals i caldrà pagar una fiança | Europa Press

Tres períodes de validesa durant el 2023

Aquests nous títols multiviatge estan destinats a persones que facin viatges de manera habitual amb les línies de busos interurbans de titularitat estatal. Es podran utilitzar des de l’1 de febrer fins al 31 de desembre d’aquest 2023 i el ministeri ha establert tres períodes de validesa en què es comercialitzaran els bitllets. Així, el primer període anirà de l’1 de febrer al 30 d’abril, el segon de l’1 de maig al 31 d’agost i l’últim període serà entre l’1 de setembre i el 31 de desembre.

Per cada trajecte -amb origen i destinació determinada- que es realitzi de manera recurrent es necessitarà un títol multiviatge i el viatger haurà de pagar una fiança que serà reemborsada si s’aconsegueix la recurrència requerida: 20 euros de fiança en trajectes amb preu del bitllet fins a 5,00 euros; 35 euros de fiança en trajectes amb preu del bitllet entre 5 i 13 euros; 50 euros de fiança en trajectes amb preu del bitllet entre 13 i 25 euros; i 65 euros de fiança trajectes amb preu del bitllet superior a 25 euros.

La fiança es reemborsarà sempre que el viatger hagi complert amb la recurrència requerida de 12 viatges en el primer trimestre de vigència i de 16 en el segon i tercer quadrimestre del 2023.