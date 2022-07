L’AMB destina 38,7 milions a la compra 56 nous busos elèctrics i híbrids

En una sessió extraordinària, el Consell Metropolità ha aprovat avui el finançament, per part de l’AMB, de la compra de 39 autobusos elèctrics i 17 d’híbrids, que s’incorporaran a la flota de bus metropolità per donar servei a la ciutadania del territori. Aquestes unitats operaran prioritàriament en les línies que presenten més problemes a causa de l’antiguitat de la flota.

La compra d’aquests vehicles es farà a través de l’operador de gestió directa TMB, tot i que els autobusos estaran destinats a la xarxa gestionada per la resta d’operadors responsables del servei de gestió indirecta.

TMB s’encarregarà de tota la tramitació de l’operació, incloent-hi, a més del subministrament, la verificació tècnica i les proves fins a la recepció definitiva dels vehicles, la matriculació, la concertació de les corresponents assegurances i el manteniment fins a l’entrega efectiva a l’operador de transport definitiu.

Inversió milionària

El finançament d’aquests nous vehicles serà possible gràcies als fons Next Generation de la Unió Europea. La inversió total d’aquesta operació ascendeix a38.687.801,18 €, que seran transferits a TMB per part de l’AMB, progressivament, entre els anys 2022 i 2035.

Aquesta operació forma part del pla de renovació de la flota del Bus Metropolità de l’AMB més ambiciós dels darrers 15 anys, amb 304 nous autobusos sostenibles per als serveis de gestió indirecta. Aquest pla es va presentar el passat 16 de juny a Sant Boi de Llobregat, amb la posada en servei dels primers 30 autobusos. Aquests, sumats als 56 que adquirirà TMB, sumen 86 unitats, del total de 304 que s’incorporaran fins al primer trimestre del 2023.

Flota més sostenible

Fins al primer trimestre del 2023, l’AMB anirà incorporant aquests nous autobusos híbrids i elèctrics per substituir els vehicles antics més contaminants i assolir una flota més neta i sostenible. La mesura s’emmarca en l’estratègia metropolitana de millora de la qualitat de l’aire i és una de les fites del Pla metropolità de mobilitat urbana 2019-2024 PMMU 2019-2024.

D’aquesta manera, l’any 2023, el 64 % de la flota de Bus Metropolità serà totalment sostenible, davant del 31 % actual. En aquest moment, als serveis de Bus Metropolità de gestió indirecta de l’AMB hi ha més de 850 autobusos en servei, dels quals un 28 % són híbrids i un 4 % elèctrics. Després d’aquesta renovació, la flota sostenible de l’AMB en passarà a tenir un 52 % d’híbrids dièsel-elèctric, un 2 % d’híbrids endollables i un 9 % d’elèctrics.