Restablerta la circulació de trens a l’R2 Nord, l’R11 i l’R8

Rodalies de Catalunya continua presentant incidències, si més no hi ha algunes de les quals no es pot culpar la companyia que les gestiona. És el cas de la incidència que ha afectat aquest divendres la circulació de trens a l’R2 Nord entre Granollers Centre i Sant Celoni, l’R11 i l’R8, ja restablerta. La circulació ha estat interrompuda des de primera hora per la presència d’una persona a les vies que impedia el moviment a diversos combois. Fonts de Renfe han explicat a l’Agència Catalana de Notícies (ACN) els Mossos d’Esquadra han treballat a la capital del Vallès Oriental per poder restablir la circulació un cop retirada la persona que la impedia.

Renfe havia gestionat un servei alternatiu per carretera per tots els passatgers afectats als quals el tall de circulació ha impedit agafar el tren per arribar a la feina. Inicialment, la incidència també afectava el tram de l’R2 que enllaça Barcelona amb Granollers Centre, però a hores d’ara ja circulen trens a totes les línies ferroviàries.

Les avaries constants a Rodalies provoquen el caos circulatori i el Govern exigeix el traspàs del servei / Europa Press (EP)

El govern espanyol dona llargues a la Generalitat pel traspàs de Rodalies

El govern espanyol continua donant llargues a la Generalitat pel traspàs de Rodalies, que ja s’hauria d’haver produït fa anys. El Govern continua reclamant-ho cada vegada que es produeixen avaries que alteren la circulació dels trens -un fet que succeeix molt sovint-, però el govern espanyol fa el desentès i no respon a les demandes de l’executiu encapçalat per Pere Aragonès. La consellera de Territori, Ester Capella, ha enviat una carta a la ministra de Transports en funcions, Raquel Sánchez, on reclama aquest traspàs immediat, però la missiva no ha fructificat.