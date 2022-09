Indignació entre els usuaris per les obres de la Sagrera

Tot i que fa dies que s’anuncien les obres de l’estació de la Sagrera, aquest dissabte molts usuaris desconeixien les alteracions que comportaran els pròxims tres mesos. Aquest cap de setmana els combois de l’R2 i l’R11 inicien i finalitzen el seu recorregut a Montcada i Reixac, on hi ha un servei de bus cada 15 minuts fins a la Sagrera-Meridiana. Una de les passatgeres que l’ha fet servir és la Marta Planella, que calcula que trigarà quatre hores a arribar a Girona. Amb certa indignació i resignació, la jove ha criticat la manca d’informació, perquè erròniament ha anat a Sant Andreu. “No m’ha servit de res que sigui gratis el trajecte”, ha lamentat en al·lusió a l’abonament gratuït de Rodalies que deixarà de funcionar quan acabin les obres.

D’aquesta manera, els usuaris es queixen que les línies afectades no tenen alternatives còmodes pels usuaris, el que provoca que els trajectes s’allarguin molt més. A més, les obres coincideixen amb el temps que serà gratuïta la Renfe, una situació que encara ha enfadat més els usuaris qui, han assegurat que “no val la pena”. De fet, l’afectació pot arribar a afegir entre mitja hora i una hora de trajecte a aquells que venen des de més lluny, un temps perdut que no es compensa amb la gratuïtat del servei.

Un dels membres del personal de Renfe a una de les andandes de l’estació de Sants de Barcelona | ACN

Aquest és el cas de la Jeremy Sakamoto, que calcula que per arribar a Sant Celoni trigarà més d’una hora del que tenia previst. “No s’indica bé ni en l’aplicació, ni als cartells”, critica després de demanar consell als informadors de la parada ubicada a la Meridiana, just a l’altura de l’estació de la Sagrera-Meridiana. “Fins que arribes aquí, no ets conscient de tot l’embolic”, ha explicat tot queixant-se per la manca d’informació clara.

Una segona fase més estricte a partir de dilluns

La segona fase de les obres de l’estació de la Sagrera començaran el 19 de setembre i acabaran el 2 de desembre. Durant aquest temps combois acabaran el seu recorregut a la parada de Sant Andreu Comtal i, a diferència del que passa ara, l’R11 farà parada a totes les estacions entre aquesta estació i Granollers Centre.

Així doncs, durant dos mesos i mig, els usuaris que continuïn cap al centre de la capital catalana hauran de fer transbord a la línia 1 de metro a Sant Andreu. Per tal de facilitar el trajecte fins a la Sagrera, s’habilitarà un servei complementari de busos llançadora cada 15 minuts a les hores punta. Pel que fa als viatgers de Granollers, podran fer sevir els autocars directes fins a la Sagrera entre 6h i 10:30h i entre 17h i 20:30h els dies feiners.