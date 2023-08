Un incendi obliga a tallar l’R4 de Rodalies

El caos en el servei de Rodalies viu un nou episodi aquest dimecres, el segon d’aquesta setmana. La circulació ferroviària de la línia R4 de Rodalies està interrompuda entre les estacions de l’Arboç i Sant Vicenç de Calders a petició dels Bombers per un petit incendi que s’ha originat entre les vies de l’alta velocitat.

Protecció Civil ha informat que Renfe està gestionant transport alternatiu per carretera entre aquestes dues estacions. L’incendi s’ha originat a les 16.08 hores ai ha afectat una zona de matoll i canyes entre les vies del tren, per la qual cosa s’ha tallat la circulació entre l’Arboç i Sant Vicenç de Calders. El sinistre no afecta la línia de l’AVE, que està paral·lela a la primera.

Aquest episodi se suma al viscut ahir quan la circulació ferroviària entre Móra la Nova (Ribera d’Ebre) i Reus (Baix Camp) va quedar tallada pel descarrilament d’un tren de mercaderies a Marçà-Falset i va afectar la línia R15 de Rodalies.

Descarrilament d’un tren Talgo a Sitges / ACN

Descarrilament d’un Talgo

La incidència d’ahir no és nova a la xarxa de Rodalies, quan fa just una setmana va descarrilar un tren Talgo València-Barcelona que anava sense passatgers a l’estació de Sitges (Barcelona) sense causar ferits, però que va causar talls i retards en 6 línies de Rodalies -l’R2Sud, R12, 13, 15, 16 i 17- i els trens de llarga distància.

Un estiu marca per les incidències

Aquests incidents no són els únics incidents que s’han produït en la xarxa ferroviària de Catalunya, que acumula diverses avaries i retards al llarg d’aquest estiu, com els que es van viure el passat 18 d’agost quan les línies R4 i R8 van presentar retards de mitja hora, més o menys, entre les estacions de Martorell i Castellbisbal per una incidència derivada dels treballs que s’estan realitzant entre les dues estacions.