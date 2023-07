La “gimcana” d’anar a la feina amb Rodalies i bus per unes obres d’estiu d’Adif

Unes obres d’Adif per avançar en el corredor mediterrani han convertit en una “gimcana” el viatge a la feina de molts usuaris de l’R4 de Rodalies. Segons el gestor d’infraestructures ferroviàries, entre el 31 de juliol i el 17 d’agost l’R4 patirà afectacions importants en el servei. Fins al dia 13 no circularà trens entre Castellbisbal i Sant Sadurní d’Anoia, mentre que fins al dia 17 el tall s’ampliarà fins a Molins de Rei.

Els viatgers han viscut amb comprensió el primer dia de restriccions, però molts han lamentat que anar a la feina es complica molt perquè han de fer servir el servei alternatiu d’autobusos que ha organitzat Renfe per facilitar-vos la vida. “Les obres són necessàries, però al final sempre paguem els mateixos”, es queixava en Manuel a l’Agència Catalana de Notícies (ACN). Els usuaris han valorat molt bé l’agilitat del servei de bus, però haver de canviar de mitjà de transport suposa entre 30 i 40 minuts més de trajecte per a molta gent.

Passatgers pujant a un tren de Rodalies a Castellbisba / ACN

Obres ferroviàries d’estiu, un clàssic de cada any

Les obres a la xarxa ferroviària són una constant a l’estiu, ja que l’afluència de viatgers baixa molt i minimitzen les afectacions. Malgrat tot, els treballadors que han d’agafar Rodalies per anar a treballar en ple agost entomen la situació amb resignació. A primera hora del matí, un equip d’informadors de Renfe s’ha desplegat a l’estació de Castellbisbal per dirigir els usuaris al bus corresponent en funció de la seva destinació.

“Els busos triguen més o menys el mateix que el tren, però entre els canvis i el temps d’espera arribaré molt tard a la feina”, explicava en David just abans d’agafar un bus cap a Martorell. “Fa dies que ens informaven dels talls i el servei de bus habilitat sembla que funciona bé, però al final això suposarà una afectació important en el nostre dia a dia perquè haurem de sortir abans de casa per arribar a l’hora a la feina i segur que arribem més tard a casa”, afegeix en Jesús.

Viatgers agafen el servei de bus alternatiu de Rodalies a Castellbisbal / ACN

Alguns viatgers han denunciat que, més enllà de les obres, les incidències a l’R4 són d’allò més habituals. Hi ha trens que en teoria haurien d’arribar fins a Martorell, però després s’aturen a Castellbisbal i obliguen els passatgers a canviar de tren, la qual cosa suposa afegir 30 minuts addicionals al trajecte. Fora de tram afectat, hi ha quatre trens per hora i sentit entre Manresa i Castellbisbal en hora punta i dos a la resta del dia. De Sant Sadurní a Sant Vicenç circulen dos trens per hora i sentit.